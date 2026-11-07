Les légendes du MMA de retour sur le tapis ? Emelianenko évoque le lieu d'un combat potentiel avec Khabib

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Les légendes du MMA de retour sur le tapis ? Emelianenko évoque le lieu d'un combat potentiel avec Khabib

Légende des arts martiaux, participant en tant qu'invité d'honneur et ambassadeur international aux côtés du champion de l'UFC Islam Makhachev au 50e Championnat du monde de sambo organisé à Tachkent, Fedor Emelianenko a fait une déclaration qui secoue le monde des arts martiaux.

L'ancienne star russe des poids lourds a exprimé son entière disponibilité pour disputer un combat d'exhibition selon les règles du sambo contre son compatriote, l'invaincu ancien champion de l'UFC, Khabib Nurmagomedov. « Je suis d'accord, c'est au tour de Khabib » : Rapport de TASS et détails importants

Dans une interview accordée à la prestigieuse agence de presse russe

TASS Fedor Emelianenko a confirmé que l'affrontement entre les deux grands athlètes pourrait devenir une réalité : La condition et l'accord de Fedor :

  • « Si Khabib n'est pas opposé à un combat d'exhibition, cela peut facilement être réalisé. Personnellement, j'ai donné mon accord », a déclaré le combattant légendaire ; Où et quand cela aura-t-il lieu ? :

  • Emelianenko a souligné qu'une plateforme spéciale est nécessaire pour ce combat historique : « Où ? Il faut préparer le terrain, je ne sais pas encore. Peut-être dans le cadre du prochain championnat du monde de sambo ? Pour l'instant, on ne sait pas où aura lieu le prochain mondial, cette question est sur le point d'être résolue. » Les adieux au sport des deux légendes

Bien que les deux combattants aient mis fin à leur carrière professionnelle officielle, leur rencontre sur le tapis deviendrait certainement l'événement sportif de l'année :

La carrière invaincue de Khabib :

  • Entré dans l'histoire avec un bilan de 29-0, Khabib Nurmagomedov a officiellement pris sa retraite sportive en octobre 2020 après avoir soumis Justin Gaethje avant la limite ; Le dernier combat d'Emelianenko :

  • Fedor Emelianenko a raccroché ses gants en février 2023 après son combat pour le titre des poids lourds du Bellator contre Ryan Bader. Si cette proposition est acceptée positivement par Nurmagomedov, nous pourrions assister au combat d'exhibition le plus sensationnel et le plus suivi de l'histoire du sambo.

Agar Nurmagomedov tomonidan ham ushbu taklif ijobiy qabul qilinsa, sambo sporti tarixidagi eng shov-shuvli va ko‘p sonli auditoriyaga ega ko‘rgazmali jang guvohiga aylanishimiz mumkin.

Fedor EmelianenkoKhabib NurmagomedovChampionnat du monde de SamboIslam MakhachevMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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