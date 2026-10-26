Des scientifiques recréent la propriété de changement de couleur du verre romain vieux de 1600 ans

Au Royaume-Uni,des scientifiques de l'Université de Sheffield ont réussi à recréer la propriété du verre romain antique qui change de couleur sous l'effet de la lumière. C'est ce qu'a rapporté The Guardian le 25 octobre 2026.

Il s'agit de la coupe de Lycurgue, vieille d'environ 1600 ans, conservée au British Museum. Elle apparaît verte à la lumière naturelle et rouge rubis lorsqu'elle est éclairée par l'arrière. Cette caractéristique inhabituelle a fasciné les historiens et les experts verriers pendant des siècles.

Pour recréer ce phénomène, les chercheurs se sont appuyés sur les anciennes méthodes de fabrication du verre. Lors des expériences, de minuscules nanoparticules d'or et d'argent ont été ajoutées au verre fondu. Le verre a été fondu à plus de 1000 degrés, et en refroidissant, des particules métalliques nanométriques se sont formées à l'intérieur. Le résultat a montré un changement de couleur similaire à celui de la coupe antique.

Les chercheursexpliquent que les nanoparticules présentes dans le verre interagissent avec la lumière. Lorsque la lumière traverse le verre, une partie des couleurs bleue et verte est bloquée, laissant apparaître des teintes rouges et orange. Lorsque la lumière se réfléchit sur la surface du verre, il apparaît vert.

Le Dr Lisa Hollands, membre de l'école d'ingénierie chimique, des matériaux et biologique de l'université, a souligné que l'obtention de ce résultat a été un processus long et ardu.

« Pour moi, c'est un miracle », a-t-elle déclaré.

La coupe de Lycurgue, datant du IVe siècle, est ornée de scènes de la mythologie antique. Elle représente la victoire du dieu du vin Dionysos sur le roi Lycurgue. En 2022, des experts internationaux ont reconnu la coupe comme l'une des sept merveilles de l'art verrier mondial.

Ian Freestone, professeur émérite de matériaux archéologiques à l'University College de Londres, a noté que le verre créé par les scientifiques de l'Université de Sheffield est plus proche des couleurs verte et rouge de la coupe originale que les expériences précédentes.

Selon l'expert, la couleur finale du verre dépendait des conditions du processus de fusion, y compris de son emplacement dans le four. Cela montre qu'il n'était pas facile pour les anciens maîtres romains de contrôler précisément ces couleurs.

Dans le cadre du projet, l'artiste verrier Elliot Walker a également créé une sculpture moderne inspirée de la coupe antique. Cette œuvre sera exposée à la Millennium Gallery de Sheffield du 6 au 15 novembre 2026. Il est prévu qu'elle soit conservée ultérieurement au Turner Glass Museum.

Les scientifiques estiment que cette étude permet de mieux comprendre les méthodes utilisées par les anciens maîtres romains pour fabriquer le verre. Elle démontre également les possibilités de recréer les propriétés optiques uniques des objets en verre historiques à l'aide de méthodes modernes.