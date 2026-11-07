Dans le cadre de la 11e journée de la Süper Lig turque, le club stambouliote de Başakşehir s'est déplacé sur le terrain de Göztepe et a signé une victoire renversante 2-1 au terme d'un match disputé.

Au centre de l'attention des fans de football ouzbeks, le capitaine de l'équipe nationale Eldor Shomurodov a débuté dans le onze de départ des Stambouliotes, tandis qu'un autre de nos milieux de terrain talentueux, Abbosbek Fayzullayev est resté sur le banc des remplaçants.

Réponse rapide et but décisif de Višća : Comment s'est déroulé le match ?

La rencontre à Izmir a été marquée par un rythme élevé et une lutte intense dès les premières minutes :

Le but rapide de Göztepe : À la 18e minute, Juan a ouvert le score pour les hôtes, obligeant les Stambouliotes à courir après le résultat — 1:0 ;

L'égalisation de Selke : Başakşehir a répondu très rapidement. À peine 4 minutes plus tard, à la 22e minute, l'attaquant allemand expérimenté Davie Selke a rétabli l'équilibre — 1:1 ;

Le but de la victoire à la 83e minute : Entré en jeu en seconde période, le leader de l'équipe Edin Višća a fait parler son talent à la 83e minute pour inscrire le but offrant une précieuse victoire aux Stambouliotes — 1:2.

Shomurodov joue 86 minutes, Fayzullayev sur le banc

La participation des membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à ce match s'est présentée comme suit :

La performance solide de Shomurodov : Actif sur le front de l'attaque, Eldor Shomurodov a exercé une pression constante sur la défense adverse avant d'être remplacé tactiquement à la 86e minute par le défenseur Opoku ;

Repos pour Fayzullayev : Bien qu'inscrit sur la feuille de match, le milieu offensif Abbosbek Fayzullayev n'est pas entré en jeu et est resté sur le banc.

Classement : Başakşehir continue sa progression

Cette victoire importante à Izmir a considérablement amélioré la position des Stambouliotes au championnat :