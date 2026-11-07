Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, Arsenal, leader solitaire du classement, a accueilli Hull City à domicile et a décroché une victoire précieuse sur le score étriqué de 1-0.

Bien que la rencontre ait été complexe et tendue pour les hôtes, le talent individuel du capitaine des Londoniens a permis à l'équipe de remporter trois points supplémentaires.

La pression à l'Emirates et le coup décisif de Martin Ødegaard

Le match à Londres s'est déroulé, comme prévu, sous la pression offensive constante des « Gunners » :

La défense solide de Hull City : Les visiteurs, classés 13e au tableau, ont résisté pendant plus de 70 minutes aux assauts incessants des locaux, maintenant une défense sans faille ;

Le salut à la 73e minute : Finalement, à la 73e minute de jeu, le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard a trouvé une faille dans la défense adverse et a marqué d'une frappe précise — 1-0 ;

Leader solitaire : Après cette victoire cruciale, Arsenal porte son total de points à 27 renforçant ainsi sa première place au classement du championnat (Hull City reste 13e avec 11 points).

Ailleurs à Londres : match nul intense entre Fulham et Newcastle

Dans une autre confrontation de la journée, Fulham et Newcastle se sont quittés sur un score de parité :