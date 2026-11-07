Arsenal consolide sa place de leader avec une victoire difficile, Newcastle perd des points
Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, Arsenal, leader solitaire du classement, a accueilli Hull City à domicile et a décroché une victoire précieuse sur le score étriqué de 1-0.
Bien que la rencontre ait été complexe et tendue pour les hôtes, le talent individuel du capitaine des Londoniens a permis à l'équipe de remporter trois points supplémentaires.
La pression à l'Emirates et le coup décisif de Martin Ødegaard
Le match à Londres s'est déroulé, comme prévu, sous la pression offensive constante des « Gunners » :
La défense solide de Hull City : Les visiteurs, classés 13e au tableau, ont résisté pendant plus de 70 minutes aux assauts incessants des locaux, maintenant une défense sans faille ;
Le salut à la 73e minute : Finalement, à la 73e minute de jeu, le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard a trouvé une faille dans la défense adverse et a marqué d'une frappe précise — 1-0 ;
Leader solitaire : Après cette victoire cruciale, Arsenal porte son total de points à 27 renforçant ainsi sa première place au classement du championnat (Hull City reste 13e avec 11 points).
Ailleurs à Londres : match nul intense entre Fulham et Newcastle
Dans une autre confrontation de la journée, Fulham et Newcastle se sont quittés sur un score de parité :
Échanges en fin de match : Les moments forts du match ont eu lieu vers la fin. Jacob Murphy a donné l'avantage aux visiteurs à la 80e minute, mais trois minutes plus tard, à la 83e, Rodrigo Muniz, entré en jeu, a égalisé — 1-1 ;
Classement : Après ce nul disputé, Newcastle occupe la 11e place avec 12 points, tandis que Fulham compte 10 points et se situe à la 15e position.
Commentaires 0
…