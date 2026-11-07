«Il peut remporter 7 Ballons d'Or» : Rashford compare Lamine Yamal à Messi

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a rendu hommage au talent phénoménal de son ancien coéquipier Lamine Yamal, avec qui il a évolué lors de son prêt au FC Barcelone la saison dernière. L'attaquant anglais a comparé la pépite catalane de 19 ans à Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire.

Selon le prestigieux journal espagnol Mundo Deportivo , Rashford a discuté personnellement avec Yamal avant de quitter la Catalogne, exprimant sa conviction que le jeune joueur atteindrait les sommets du football mondial.

«Le meilleur que j'aie vu» : les confidences de Rashford

Marcus Rashford a révélé avoir côtoyé de nombreuses stars mondiales durant sa carrière, mais que le talent naturel de Yamal est à un tout autre niveau :

Un talent unique : «Avant de quitter le FC Barcelone, j'ai dit personnellement à Lamine Yamal : j'ai joué avec beaucoup de joueurs talentueux, mais il est bien au-dessus de tous», a déclaré Rashford ;

Le plus proche du niveau de Messi : L'attaquant souligne qu'il n'a jamais rencontré un joueur avec un tel talent naturel à cet âge : «Parmi tous les joueurs que j'ai observés au fil des ans, il est le seul à se rapprocher du niveau de Lionel Messi» ;

Prédiction de 7 Ballons d'Or : «Je crois énormément en ce garçon. S'il finit par remporter 7 Ballons d'Or, je ne serais absolument pas surpris. Il fait déjà partie de l'élite», a ajouté la star anglaise.

Le prodige qui a stupéfié le monde à 19 ans

L'ascension fulgurante de Lamine Yamal vers l'élite mondiale se confirme par les chiffres :

Podium du Ballon d'Or : Lamine Yamal a décroché une place parmi les trois meilleurs joueurs du monde lors du vote pour le Ballon d'Or 2025 ;

Une performance historique à 19 ans : Selon les experts, atteindre le podium du Ballon d'Or à cet âge est un exploit sans précédent dans le football moderne ces dernières décennies ;

L'expérience catalane de Rashford : Rappelons que Marcus Rashford a joué en prêt au FC Barcelone lors de la saison 2024/25 avant de retourner àManchester United.

Cette déclaration de Rashford a relancé les débats parmi les experts mondiaux sur le fait que Lamine Yamal est le seul héritier capable de reprendre le trône laissé par Messi et Ronaldo.