«Il peut remporter 7 Ballons d'Or» : Rashford compare Lamine Yamal à Messi

·24·Sport
«Il peut remporter 7 Ballons d'Or» : Rashford compare Lamine Yamal à Messi

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a rendu hommage au talent phénoménal de son ancien coéquipier Lamine Yamal, avec qui il a évolué lors de son prêt au FC Barcelone la saison dernière. L'attaquant anglais a comparé la pépite catalane de 19 ans à Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire.

Selon le prestigieux journal espagnol Mundo Deportivo , Rashford a discuté personnellement avec Yamal avant de quitter la Catalogne, exprimant sa conviction que le jeune joueur atteindrait les sommets du football mondial.

«Le meilleur que j'aie vu» : les confidences de Rashford

Marcus Rashford a révélé avoir côtoyé de nombreuses stars mondiales durant sa carrière, mais que le talent naturel de Yamal est à un tout autre niveau :

  • Un talent unique : «Avant de quitter le FC Barcelone, j'ai dit personnellement à Lamine Yamal : j'ai joué avec beaucoup de joueurs talentueux, mais il est bien au-dessus de tous», a déclaré Rashford ;

  • Le plus proche du niveau de Messi : L'attaquant souligne qu'il n'a jamais rencontré un joueur avec un tel talent naturel à cet âge : «Parmi tous les joueurs que j'ai observés au fil des ans, il est le seul à se rapprocher du niveau de Lionel Messi» ;

  • Prédiction de 7 Ballons d'Or : «Je crois énormément en ce garçon. S'il finit par remporter 7 Ballons d'Or, je ne serais absolument pas surpris. Il fait déjà partie de l'élite», a ajouté la star anglaise.

Le prodige qui a stupéfié le monde à 19 ans

L'ascension fulgurante de Lamine Yamal vers l'élite mondiale se confirme par les chiffres :

  • Podium du Ballon d'Or : Lamine Yamal a décroché une place parmi les trois meilleurs joueurs du monde lors du vote pour le Ballon d'Or 2025 ;

  • Une performance historique à 19 ans : Selon les experts, atteindre le podium du Ballon d'Or à cet âge est un exploit sans précédent dans le football moderne ces dernières décennies ;

  • L'expérience catalane de Rashford : Rappelons que Marcus Rashford a joué en prêt au FC Barcelone lors de la saison 2024/25 avant de retourner àManchester United.

Cette déclaration de Rashford a relancé les débats parmi les experts mondiaux sur le fait que Lamine Yamal est le seul héritier capable de reprendre le trône laissé par Messi et Ronaldo.

Marcus RashfordLamine YamalFC BarceloneBallon d'OrFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Comment le sélectionneur de l'Espagne a-t-il réagi au résultat de Lamine Yamal ?Comment le sélectionneur de l'Espagne a-t-il réagi au résultat de Lamine Yamal ?27 octobre 21:37Lamine Yamal élu meilleur jeune joueur du monde pour la troisième fois consécutiveLamine Yamal élu meilleur jeune joueur du monde pour la troisième fois consécutive27 octobre 07:10Le vainqueur mathématique du Ballon d'Or 2026 a été révéléLe vainqueur mathématique du Ballon d'Or 2026 a été révélé26 octobre 22:15Rivaldo révèle qui devrait remporter le Ballon d'OrRivaldo révèle qui devrait remporter le Ballon d'Or17 octobre 06:53Laporta reconnaît Lamine Yamal comme un candidat majeur au Ballon d'OrLaporta reconnaît Lamine Yamal comme un candidat majeur au Ballon d'Or12 octobre 18:17Le directeur sportif de l'Espanyol s'excuse à cause d'une star du FC BarceloneLe directeur sportif de l'Espanyol s'excuse à cause d'une star du FC Barcelone30 septembre 09:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis