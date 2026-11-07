Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, le champion en titre et leader du championnat, «Manchester City», se déplace sur la pelouse de Nottingham Forest. La rencontre débutera à 22h30 (heure de Tachkent).

Ce match revêt une importance particulière pour les fans de football ouzbeks : le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov figure dans le onze de départ des « Cityzens » et débutera la rencontre dès la première minute.

L'équipe étoilée des « Cityzens » : avec qui Husanov est-il aligné ?

Le staff technique de Manchester City a aligné ses meilleurs joueurs pour ce match de la 10e journée :

Gardien : Gianluigi Donnarumma ;

Défense : Rúben Dias, Marc Guéhi, Abduqodir Husanov , Joško Gvardiol ;

Milieu de terrain : Enzo Fernández, Anderson, Rayan Cherki, Iliman Ndiaye ;

Attaque et ailes : Jérémy Doku, Erling Haaland.

La présence de Husanov dans le onze de départ aux côtés de défenseurs parmi les plus chers au monde, tels que Rúben Dias, Marc Guéhi et Joško Gvardiol, est une preuve éclatante de la grande confiance accordée au légionnaire ouzbek.

Un déplacement crucial et la lutte pour les points

Le match qui se déroulera au City Ground est décisif pour la course au titre :

La résistance d'un adversaire coriace : Nottingham Forest a l'habitude de poser de sérieux problèmes aux grands clubs sur son terrain, ce qui constituera un test majeur pour la ligne défensive menée par Husanov ;

La puissance offensive de Haaland : En attaque, City tentera de décrocher les trois points grâce au buteur norvégien Erling Haaland et aux débordements rapides de Jérémy Doku.

Le match débute à 22h30 et des millions de supporters ouzbeks suivront la performance brillante de leur compatriote en Premier League.