Ilia Topuria révèle les détails de son combat le plus difficile

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Ilia Topuria révèle les détails de son combat le plus difficile

Ancien champion de l'UFC dans les catégories poids plumes et poids légers Ilia Topuria a révélé pour la première fois les graves blessures subies lors de son affrontement intense contre le puncheur américain Justin Gaethje.

Lors du tournoi sensationnel du 15 juin dernier, UFC White House — Freedom 250 le combat principal, qui s'est soldé par une victoire par KO technique de Gaethje, a été une véritable épreuve pour le combattant géorgien et espagnol.

« Je ne pouvais plus respirer à cause de la douleur » : L'horreur dans l'octogone

Dans une interview accordée au compte Parry Punch sur le réseau social X, l'ancien champion a rappelé son état physique de cette soirée avec des détails effrayants :

  • Multiples fractures : « J'avais quatre os brisés, notamment deux fractures orbitales, le nez cassé et une jambe fracturée », a déclaré l'athlète ;

  • Perte de vision : Topuria a souligné qu'à la fin du combat, il ne voyait presque plus rien : « Je suis resté là, dans cet état, devant le président des États-Unis, des milliers de personnes et des millions de téléspectateurs. Mes yeux ne voyaient presque plus et j'avais du mal à respirer à cause de la douleur intense » ;

  • Conclusion philosophique : Malgré cela, le combattant a affirmé avoir pris cela comme une leçon de vie : « C'était une expérience étrange, mais en même temps, je suis heureux de l'avoir vécue. Parce que j'ai compris que peu importe à quel point la vie vous teste ou est impitoyable, elle continue toujours ».

« Notre histoire n'est pas finie » : Topuria laisse entendre une revanche

Malgré la défaite, l'ancien champion insiste sur le fait que la confrontation avec son rival n'est pas terminée :

  • Rival reconnu, mais pas de fin : « Justin a fait un travail incroyable ce soir-là et il était vraiment meilleur que moi. Mais notre histoire commune n'est pas encore terminée. Il est clair qu'il y a de nouveaux chapitres à venir », rapporte Topuria selon Home of Fight;

  • Gros argent et second combat : Selon Topuria, Gaethje ne pourra pas non plus refuser ce combat pour des raisons financières : « Il a gagné la plus grosse bourse de sa vie contre moi. Je ne pense pas qu'il prendra sa retraite avant d'avoir touché une telle somme une fois de plus ».

Un éventuel second affrontement entre les deux maîtres du KO suscite déjà un grand intérêt dans le monde des arts martiaux mixtes.

Ilia TopuriaJustin GaethjeUFCMMACombat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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