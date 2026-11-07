Un record insolite de densité humaine dans un appartement en Chine !

En Chine, une société immobilière a mené une expérience inhabituelle et a établi un record unique pour le nombre de personnes logées dans un seul appartement. Au cours de l'expérience, 553 personnes ont été entassées simultanément dans une maison d'une superficie totale de 120 mètres carrés.

Ce test insolite visait à démontrer comment les participants peuvent s'organiser dans un espace restreint. Pour ce faire, des centaines de personnes se sont rassemblées dans un appartement, essayant d'utiliser l'espace disponible aussi efficacement que possible.

En conséquence, 553 personnes se sont retrouvées réunies dans une maison de 120 mètres carrés. Cet indicateur a créé une scène difficile à imaginer au premier abord. Chaque mètre carré a été utilisé pour que tous les participants puissent y tenir.

Les images de l'expérience pourraient également susciter l'intérêt sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont surpris de voir comment autant de personnes ont pu tenir dans un si petit espace.

À votre avis, combien d'autres personnes auraient pu tenir dans cet appartement de 120 mètres carrés ? Laissez votre avis dans les commentaires !