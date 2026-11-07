«Si une offre de Serie A arrive...» : les détails de l'interview choc de Cannavaro

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro s'est exprimé pour la première fois sur son avenir, son désir d'entraîner en club et la possibilité d'un retour dans le championnat italien.

Le technicien italien était l'invité de la célèbre émission Sky Sport «Sky Calcio Unplugged», où il a souligné les différences entre le travail quotidien en club et la gestion d'une sélection nationale.

«Le travail quotidien en club me manque» : les confidences de Cannavaro

Durant l'émission, l'entraîneur n'a pas caché son envie de retrouver un contact permanent avec ses joueurs :

La valeur de l'entraînement quotidien : Selon Cannavaro, travailler chaque jour sur le terrain, mettre en place des exercices tactiques et préparer les matchs lui procure une satisfaction professionnelle unique ;

La possibilité d'un retour en Serie A : À la question des présentateurs : « Si un club de Serie A vous faisait une offre officielle, que feriez-vous ? », le technicien a souligné qu'il examinerait la situation avec l'UFA ;

Discussion avec l'UFA : Cannavaro a précisé qu'il ne prendrait aucune décision unilatérale et qu'il discuterait d'abord de toute offre avec la direction de la Fédération de football d'Ouzbékistan (UFA) de manière professionnelle.

Contrat actuel et rumeurs de démission

Suite à ces déclarations dans la presse italienne, le statut de l'entraîneur en Ouzbékistan est revenu au centre des débats :