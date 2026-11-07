«Si une offre de Serie A arrive...» : les détails de l'interview choc de Cannavaro
Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro s'est exprimé pour la première fois sur son avenir, son désir d'entraîner en club et la possibilité d'un retour dans le championnat italien.
Le technicien italien était l'invité de la célèbre émission Sky Sport «Sky Calcio Unplugged», où il a souligné les différences entre le travail quotidien en club et la gestion d'une sélection nationale.
«Le travail quotidien en club me manque» : les confidences de Cannavaro
Durant l'émission, l'entraîneur n'a pas caché son envie de retrouver un contact permanent avec ses joueurs :
La valeur de l'entraînement quotidien : Selon Cannavaro, travailler chaque jour sur le terrain, mettre en place des exercices tactiques et préparer les matchs lui procure une satisfaction professionnelle unique ;
La possibilité d'un retour en Serie A : À la question des présentateurs : « Si un club de Serie A vous faisait une offre officielle, que feriez-vous ? », le technicien a souligné qu'il examinerait la situation avec l'UFA ;
Discussion avec l'UFA : Cannavaro a précisé qu'il ne prendrait aucune décision unilatérale et qu'il discuterait d'abord de toute offre avec la direction de la Fédération de football d'Ouzbékistan (UFA) de manière professionnelle.
Contrat actuel et rumeurs de démission
Suite à ces déclarations dans la presse italienne, le statut de l'entraîneur en Ouzbékistan est revenu au centre des débats :
Contrat jusqu'en 2027 : Il est à noter que le contrat de travail officiel signé par Fabio Cannavaro avec la Fédération de football d'Ouzbékistan est valable jusqu'en octobre 2027 ;
Rumeurs de démission démenties : Auparavant, des rumeurs circulaient sur un possible départ de l'entraîneur italien suite au changement de calendrier de la Coupe d'Asie. Cependant, le service de presse de l'UFA a rapidement publié un démenti officiel, confirmant que Cannavaro restait à son poste ;
Situation actuelle : Dans sa nouvelle interview sur Sky Sport, il n'a annoncé aucune décision radicale concernant son départ, exprimant simplement sa volonté de dialoguer en cas d'offres potentielles.
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