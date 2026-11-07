«Si une offre de Serie A arrive...» : les détails de l'interview choc de Cannavaro

·85·Sport
«Si une offre de Serie A arrive...» : les détails de l'interview choc de Cannavaro

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro s'est exprimé pour la première fois sur son avenir, son désir d'entraîner en club et la possibilité d'un retour dans le championnat italien.

Le technicien italien était l'invité de la célèbre émission Sky Sport «Sky Calcio Unplugged», où il a souligné les différences entre le travail quotidien en club et la gestion d'une sélection nationale.

«Le travail quotidien en club me manque» : les confidences de Cannavaro

Durant l'émission, l'entraîneur n'a pas caché son envie de retrouver un contact permanent avec ses joueurs :

  • La valeur de l'entraînement quotidien : Selon Cannavaro, travailler chaque jour sur le terrain, mettre en place des exercices tactiques et préparer les matchs lui procure une satisfaction professionnelle unique ;

  • La possibilité d'un retour en Serie A : À la question des présentateurs : « Si un club de Serie A vous faisait une offre officielle, que feriez-vous ? », le technicien a souligné qu'il examinerait la situation avec l'UFA ;

  • Discussion avec l'UFA : Cannavaro a précisé qu'il ne prendrait aucune décision unilatérale et qu'il discuterait d'abord de toute offre avec la direction de la Fédération de football d'Ouzbékistan (UFA) de manière professionnelle.

Contrat actuel et rumeurs de démission

Suite à ces déclarations dans la presse italienne, le statut de l'entraîneur en Ouzbékistan est revenu au centre des débats :

  • Contrat jusqu'en 2027 : Il est à noter que le contrat de travail officiel signé par Fabio Cannavaro avec la Fédération de football d'Ouzbékistan est valable jusqu'en octobre 2027 ;

  • Rumeurs de démission démenties : Auparavant, des rumeurs circulaient sur un possible départ de l'entraîneur italien suite au changement de calendrier de la Coupe d'Asie. Cependant, le service de presse de l'UFA a rapidement publié un démenti officiel, confirmant que Cannavaro restait à son poste ;

  • Situation actuelle : Dans sa nouvelle interview sur Sky Sport, il n'a annoncé aucune décision radicale concernant son départ, exprimant simplement sa volonté de dialoguer en cas d'offres potentielles.

Fabio CannavaroUFAÉquipe Nationale d'OuzbékistanSerie AFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Fabio Cannavaro veut-il retourner en Italie ? La déclaration fracassante de l'entraîneur sur Sky SportFabio Cannavaro veut-il retourner en Italie ? La déclaration fracassante de l'entraîneur sur Sky SportHier 15:37Test sérieux : les adversaires et les horaires des matchs des « Loups Blancs » en novembre sont connusTest sérieux : les adversaires et les horaires des matchs des « Loups Blancs » en novembre sont connus5 novembre 11:28Football à Tachkent : L'Ouzbékistan affrontera-t-il la Russie avec son équipe type ?Football à Tachkent : L'Ouzbékistan affrontera-t-il la Russie avec son équipe type ?27 octobre 20:35Cannavaro aux joueurs de Naples : « Sur le terrain, il faut se taire et garder ses mains dans ses poches »Cannavaro aux joueurs de Naples : « Sur le terrain, il faut se taire et garder ses mains dans ses poches »Hier 08:28Le sélectionneur de l'Ouzbékistan cherche-t-il un nouveau poste ? Une rumeur sensationnelle circule dans les médias étrangersLe sélectionneur de l'Ouzbékistan cherche-t-il un nouveau poste ? Une rumeur sensationnelle circule dans les médias étrangers23 octobre 12:44Cannavaro sur son travail : « Je vis l'une des plus belles périodes de ma vie »Cannavaro sur son travail : « Je vis l'une des plus belles périodes de ma vie »11 octobre 15:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester