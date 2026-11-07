Islam Makhachev apprend les secrets de la boxe avec Bakhodir Jalolov à Tachkent (vidéo)

L'un des combattants de MMA les plus puissants au monde, champion de l'UFC Islam Makhachev se trouve actuellement dans la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent.

Bien que des spéculations aient circulé sur les réseaux sociaux suggérant que l'athlète était venu pour apprendre des techniques auprès des boxeurs ouzbeks ou pour un camp d'entraînement spécial, sa visite cache une mission internationale majeure.

Championnat du monde du jubilé à Tachkent et statut d'ambassadeur international

La visite de Makhachev en Ouzbékistan est directement liée à un événement historique majeur dans la vie sportive du pays :

50e édition du mondial : Du 6 au 8 novembre 2026, la ville de Tachkent accueille la compétition la plus prestigieuse de sambo, le 50e Championnat du monde du jubilé ;

Invité d'honneur et ambassadeur du sambo : Le champion de l'UFC a été invité à cette compétition mondiale en tant qu'invité d'honneur officiel et ambassadeur international du sambo ;

Collaboration avec Emelianenko : Lors des événements officiels dans la capitale, Islam Makhachev, aux côtés de la légende du monde des arts martiaux Fedor Emelianenko a reçu ses lettres de créance officielles en tant qu'ambassadeur du sambo et participe à une série de réunions importantes.

Bakhodir Jalolov avec un sparring sensationnel : détails de la rencontre de mai

L'entraînement inhabituel entre Bakhodir Jalolov et Islam Makhachev, qui a refait surface sur les réseaux sociaux, a en réalité eu lieu en mai dernier à Tachkent :

Duel sur le tapis (grappling) : Le double champion olympique, invaincu en boxe professionnelle chez les poids lourds, Bakhodir Jalolov, bien qu'étant boxeur, a testé ses forces contre la star du MMA sur le tapis selon les règles du grappling ;

Différence de poids et de taille énorme : Malgré la grande différence physique entre les athlètes (Jalolov est un géant des poids lourds, tandis que Makhachev est dans une catégorie beaucoup plus légère), le champion de l'UFC a démontré son activité absolue et sa supériorité technique dans les éléments de lutte et au sol ;

Respect mutuel élevé : À la fin de l'entraînement, Jalolov a hautement salué la puissance physique et l'école de lutte de Makhachev, et le combattant daghestanais a publié une photo historique avec la star de la boxe ouzbèke sur ses réseaux sociaux, exprimant son respect mutuel.

Actuellement, les deux athlètes restent au sommet mondial dans leurs disciplines respectives, et la venue de Makhachev dans la capitale dans le cadre du Championnat du monde de sambo est devenue une véritable fête pour les amateurs d'arts martiaux locaux.