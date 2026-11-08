Un pêcheur attrape par hasard un poisson marqué et gagne 1 million de dollars

Mite Morris, un habitant de Darwin en Australie âgé de 26 ans, a remporté un prix d'un million de dollars après avoir attrapé un poisson marqué. Passionné de pêche, l'homme a connu une chance inattendue lors d'une sortie ordinaire. Alors qu'il discutait avec son frère, il a capturé le poisson portant le signe spécial, devenant ainsi le bénéficiaire de la récompense d'un million de dollars.

Il a été précisé que l'homme a pêché un barramundi d'environ 80 centimètres de long. Sa particularité par rapport aux autres poissons était une marque rouge spéciale sur son corps. C'est précisément ce signe qui indiquait que le poisson faisait partie du concours lié à la grosse récompense financière.

Il s'agit du concours intitulé « Million Dollar Fish ». Les organisateurs relâchent des poissons marqués dans les plans d'eau. Le pêcheur qui en attrape un a la possibilité de gagner un million de dollars conformément aux règles du concours.

La partie de pêche habituelle de l'homme s'est ainsi transformée en un événement inattendu. Bien qu'il ait simplement eu l'intention de pêcher, la chance lui a apporté une importante récompense financière.