Un pêcheur attrape par hasard un poisson marqué et gagne 1 million de dollars

·15·Monde
Un pêcheur attrape par hasard un poisson marqué et gagne 1 million de dollars

Mite Morris, un habitant de Darwin en Australie âgé de 26 ans, a remporté un prix d'un million de dollars après avoir attrapé un poisson marqué. Passionné de pêche, l'homme a connu une chance inattendue lors d'une sortie ordinaire. Alors qu'il discutait avec son frère, il a capturé le poisson portant le signe spécial, devenant ainsi le bénéficiaire de la récompense d'un million de dollars.

Il a été précisé que l'homme a pêché un barramundi d'environ 80 centimètres de long. Sa particularité par rapport aux autres poissons était une marque rouge spéciale sur son corps. C'est précisément ce signe qui indiquait que le poisson faisait partie du concours lié à la grosse récompense financière.

Il s'agit du concours intitulé « Million Dollar Fish ». Les organisateurs relâchent des poissons marqués dans les plans d'eau. Le pêcheur qui en attrape un a la possibilité de gagner un million de dollars conformément aux règles du concours.

La partie de pêche habituelle de l'homme s'est ainsi transformée en un événement inattendu. Bien qu'il ait simplement eu l'intention de pêcher, la chance lui a apporté une importante récompense financière.

DarwinMillion Dollar FishBarramundiPêcheAustralie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un garçon de 8 ans capture un poisson prédateur effrayant lors d’une partie de pêcheUn garçon de 8 ans capture un poisson prédateur effrayant lors d’une partie de pêche13 août 10:29Un téléphone découvert dans un poisson : une trouvaille insolite en ChineUn téléphone découvert dans un poisson : une trouvaille insolite en Chine30 septembre 14:49Un homme de 78 ans impressionne tout le monde en terminant le marathon de New York pour la 43e foisUn homme de 78 ans impressionne tout le monde en terminant le marathon de New York pour la 43e foisAujourd'hui 00:00Cinq personnes portées disparues pendant 100 jours dans l'océan Pacifique retrouvées vivantesCinq personnes portées disparues pendant 100 jours dans l'océan Pacifique retrouvées vivantesHier 23:47Le plus long pont en verre du monde de 732 mètres sera construit au KirghizistanLe plus long pont en verre du monde de 732 mètres sera construit au KirghizistanHier 23:36Fusillade sanglante à Cracovie : un individu de 25 ans tire sur la foule, 5 morts (vidéo)Fusillade sanglante à Cracovie : un individu de 25 ans tire sur la foule, 5 morts (vidéo)Hier 22:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu