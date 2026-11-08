Un homme de 78 ans impressionne tout le monde en terminant le marathon de New York pour la 43e fois

La participation de James Thomas, âgé de 78 ans, au marathon de New York aux États-Unis a attiré l'attention de beaucoup. Il a parcouru les 42,2 kilomètres en près de 14 heures, terminant ainsi son 43e marathon dans l'histoire de la compétition.

Fait intéressant, Thomas a été le dernier participant à franchir la ligne d'arrivée cette année. Il est parti le matin du 1er novembre et est arrivé vers 23h20 à Central Park, à New York, où il a franchi la ligne d'arrivée.

Les fans et les organisateurs qui l'attendaient ont accueilli le vieil homme sous les applaudissements. Après une course de près de 14 heures, il a reçu une médaille honorifique comme les autres participants.

Il s'avère que James Thomas a participé au marathon de New York pour la première fois en 1980. Depuis, il a réussi à terminer la course 43 fois. Le marathon de 2026 devrait être sa dernière participation.

Selon Thomas, il est important que la volonté et les capacités physiques d'une personne soient en harmonie. À son avis, l'esprit peut vouloir continuer, mais le corps doit aussi trouver la force nécessaire.

Le fait que cet homme de 78 ans ait maintenu sa passion pour le marathon pendant près d'un demi-siècle et terminé la course est devenu un exemple pour beaucoup.