Otabek Umarov promet d'offrir à Bobur Omonov la « Gelik » de ses rêves (vidéo)

Le rêve de longue date de l'athlète paralympique ouzbek Bobur Omonov pourrait bientôt se réaliser. Lors de sa rencontre avec l'athlète, Otabek Umarov a promis de lui offrir la voiture « Gelik » dont il a toujours rêvé.

Les vidéos de cette rencontre ont circulé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des utilisateurs. Il s'avère que Bobur Omonov rêvait depuis longtemps d'une Mercedes-Benz Classe G.

La promesse faite par à l'athlète a été chaleureusement accueillie par les internautes. Beaucoup soutiennent cette initiative et espèrent que le rêve de Bobur Omonov se réalisera très prochainement.

Aucune date n'a encore été annoncée pour la remise du véhicule. Néanmoins, la rencontre et l'échange sincère ont suscité de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux.