Cinq personnes portées disparues pendant 100 jours dans l'océan Pacifique retrouvées vivantes

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Cinq personnes portées disparues pendant 100 jours dans l'océan Pacifique retrouvées vivantes

Cinq personnes, portées disparues pendant près de 100 jours dans l'océan Pacifique, ont été retrouvées vivantes sur l'une des îles Kiribati. Le plus surprenant est qu'elles ont parcouru des milliers de kilomètres en mer, atteignant une île située à 5 400 kilomètres de chez elles.

Il s'avère que l'incident a débuté le 30 juillet 2026. Neuf membres d'une famille vivant dans l'État de Chuuk, en Micronésie, s'étaient lancés dans un voyage habituel d'environ une heure en bateau entre les îles Murilo et Ruo. Cependant, une violente tempête a éclaté en chemin, emportant leur bateau vers le large. En conséquence, le bateau s'est retrouvé à court de carburant et a dérivé sur une longue distance.

Le bateau n'étant pas arrivé à destination, les garde-côtes américains ont entamé des recherches. Bien que plus de 85 000 kilomètres carrés d'océan aient été inspectés pendant près de 10 jours, aucune trace n'a été trouvée. Les recherches ont été interrompues par la suite.

Près de trois mois plus tard, le 1er novembre, les habitants de l'île Fanning, aux Kiribati, ont aperçu le bateau dérivant en mer. À bord se trouvaient trois hommes adultes et deux adolescents. Les habitants les ont secourus et leur ont prodigué des soins médicaux. Il s'est avéré que sur le groupe de neuf personnes, seules cinq ont survécu, quatre étant décédées au cours du voyage.

L'état des rescapés était très critique : ils souffraient d'une grave déshydratation et de malnutrition. Les médecins leur ont administré les premiers soins et des perfusions intraveineuses. Leur état est actuellement en cours d'amélioration.

Le gouverneur de l'État de Chuuk, en Micronésie, Alexander Narruhn, a annoncé qu'il menait des négociations avec le gouvernement des Kiribati pour rapatrier les survivants.

Selon les sources, les survivants sont restés bloqués en plein océan pendant près de trois mois. La manière dont ils ont réussi à survivre dans des conditions aussi extrêmes reste l'un des aspects les plus stupéfiants de cette affaire.

MicronésieKiribatiOcéan PacifiqueGarde-côtes américainsSurvie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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