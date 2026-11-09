L'avenir de l'humanité dans l'espace : la NASA lance un appel à candidatures pour vivre et travailler sur la Lune

·5·Monde
L'avenir de l'humanité dans l'espace : la NASA lance un appel à candidatures pour vivre et travailler sur la Lune

L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a commencé à recruter une nouvelle génération d'astronautes dans le cadre de l'expansion du programme Artemis. Les participants à cette mission auront pour mission non seulement de fouler le sol lunaire, mais aussi de vivre et de travailler dans une base scientifique qui y sera construite, tout en jetant les bases des premiers vols habités vers Mars.

Dépôt des candidatures Jusqu'au 3 décembre La date limite est fixée. Le chef de la NASA, Jared Isaacman, lors d'un salon aéronautique au Kennedy Space Center, a qualifié cela d'« opportunité unique de rejoindre les rangs de la NASA et de définir le destin de l'humanité dans l'espace ».

Exigences principales pour les candidats

La NASA a fixé des critères de qualification très élevés pour les participants à cette nouvelle phase de sélection :

  • Citoyenneté : Les candidats doivent impérativement être citoyens des États-Unis ;

  • Niveau d'études : Diplôme de master en sciences naturelles, technologie, ingénierie ou mathématiques (STEM), qualification médicale, formation d'école de pilotes d'essai ou au moins 2 ans d'expérience en doctorat pertinent ;

  • Qualification professionnelle : Au moins 3 ans d'expérience professionnelle pratique dans le domaine concerné ;

  • Heures de vol pour les pilotes : Au moins 750 heures en tant que commandant de bord sur des avions à réaction à haute vitesse, 1 500 heures sur d'autres types d'avions ou 1 000 heures sur hélicoptères.

Processus de sélection et statistiques

Le corps des astronautes de la NASA est formé depuis les années 1960. Les principales étapes du nouveau recrutement et les chiffres historiques sont les suivants :

Indicateur

Chiffre / Date

Note

Date limite de candidature

Jusqu'au 3 décembre

Phase initiale de sélection

Fin de la sélection finale

Fin 2027

Les lauréats sont identifiés et la formation commence

Nombre d'astronautes actifs

32 personnes

Astronautes en service au sein de la NASA

Total historique

370 personnes

Spécialistes sélectionnés depuis les années 1960

Résultat de la dernière sélection (2024–2025)

10 recrutés

Sélectionnés parmi plus de 8 000 candidats

Plan pour 2028 et obstacles émergents

L'administration américaine vise à faire atterrir à nouveau des humains sur la Lune en 2028. Dans ce projet colossal, les sociétés spatiales privées de Elon Musk, SpaceX et de Jeff Bezos, Blue Origin apporteront une aide directe avec des véhicules de vol et d'atterrissage.

Cependant, la nouvelle mission fait face à certains retards techniques :

  • Selon le journal The Washington Post, l'entreprise Axiom Space choisie comme maître d'œuvre pour la production des combinaisons spatiales de nouvelle génération, risque de ne pas respecter les délais.

  • Si les combinaisons et les systèmes de sécurité ne sont pas entièrement testés d'ici 2028, la date du vol habité vers la Lune pourrait être repoussée.

Néanmoins, la NASA accélère les travaux de création de l'infrastructure de la base lunaire et la sélection des candidats pour la mission martienne.

NASAArtemisSpaceXAxiom SpaceEspace
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Impliqué par le fils de Trump : Pourquoi les astronautes américains manquent-ils de combinaisons pour aller sur la Lune ?Impliqué par le fils de Trump : Pourquoi les astronautes américains manquent-ils de combinaisons pour aller sur la Lune ?Hier 12:55Le chef de la NASA admet que les États-Unis ne retourneront sur la Lune qu'avec l'aide d'entreprises privéesLe chef de la NASA admet que les États-Unis ne retourneront sur la Lune qu'avec l'aide d'entreprises privées29 août 10:25La NASA développe une combinaison spatiale simplifiée pour les premiers alunissagesLa NASA développe une combinaison spatiale simplifiée pour les premiers alunissages3 septembre 20:57Les États-Unis accélèrent leur retour à l’habitat lunaireLes États-Unis accélèrent leur retour à l’habitat lunaire15 août 09:51SpaceX lancera son prochain cargo spatial le 13 octobreSpaceX lancera son prochain cargo spatial le 13 octobre8 octobre 16:13SpaceX dévoile de nouvelles images de la fusée Falcon HeavySpaceX dévoile de nouvelles images de la fusée Falcon Heavy29 septembre 11:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu