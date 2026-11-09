L'avenir de l'humanité dans l'espace : la NASA lance un appel à candidatures pour vivre et travailler sur la Lune

L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a commencé à recruter une nouvelle génération d'astronautes dans le cadre de l'expansion du programme Artemis. Les participants à cette mission auront pour mission non seulement de fouler le sol lunaire, mais aussi de vivre et de travailler dans une base scientifique qui y sera construite, tout en jetant les bases des premiers vols habités vers Mars.

Dépôt des candidatures Jusqu'au 3 décembre La date limite est fixée. Le chef de la NASA, Jared Isaacman, lors d'un salon aéronautique au Kennedy Space Center, a qualifié cela d'« opportunité unique de rejoindre les rangs de la NASA et de définir le destin de l'humanité dans l'espace ».

Exigences principales pour les candidats

La NASA a fixé des critères de qualification très élevés pour les participants à cette nouvelle phase de sélection :

Citoyenneté : Les candidats doivent impérativement être citoyens des États-Unis ;

Niveau d'études : Diplôme de master en sciences naturelles, technologie, ingénierie ou mathématiques (STEM), qualification médicale, formation d'école de pilotes d'essai ou au moins 2 ans d'expérience en doctorat pertinent ;

Qualification professionnelle : Au moins 3 ans d'expérience professionnelle pratique dans le domaine concerné ;

Heures de vol pour les pilotes : Au moins 750 heures en tant que commandant de bord sur des avions à réaction à haute vitesse, 1 500 heures sur d'autres types d'avions ou 1 000 heures sur hélicoptères.

Processus de sélection et statistiques

Le corps des astronautes de la NASA est formé depuis les années 1960. Les principales étapes du nouveau recrutement et les chiffres historiques sont les suivants :

Indicateur Chiffre / Date Note Date limite de candidature Jusqu'au 3 décembre Phase initiale de sélection Fin de la sélection finale Fin 2027 Les lauréats sont identifiés et la formation commence Nombre d'astronautes actifs 32 personnes Astronautes en service au sein de la NASA Total historique 370 personnes Spécialistes sélectionnés depuis les années 1960 Résultat de la dernière sélection (2024–2025) 10 recrutés Sélectionnés parmi plus de 8 000 candidats

Plan pour 2028 et obstacles émergents

L'administration américaine vise à faire atterrir à nouveau des humains sur la Lune en 2028. Dans ce projet colossal, les sociétés spatiales privées de Elon Musk, SpaceX et de Jeff Bezos, Blue Origin apporteront une aide directe avec des véhicules de vol et d'atterrissage.

Cependant, la nouvelle mission fait face à certains retards techniques :

Selon le journal The Washington Post, l'entreprise Axiom Space choisie comme maître d'œuvre pour la production des combinaisons spatiales de nouvelle génération, risque de ne pas respecter les délais.

Si les combinaisons et les systèmes de sécurité ne sont pas entièrement testés d'ici 2028, la date du vol habité vers la Lune pourrait être repoussée.

Néanmoins, la NASA accélère les travaux de création de l'infrastructure de la base lunaire et la sélection des candidats pour la mission martienne.