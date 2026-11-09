«Je présente mes excuses aux joueurs» : Ruziqul Berdiyev s'exprime sur la difficile victoire à Boukhara

Lors d'une rencontre cruciale comptant pour la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'équipe de Nasaf a décroché une victoire difficile et déterminée 1-0 à l'extérieur contre le FK Boukhara.

Après le match, l'entraîneur des visiteurs, Ruziqul Berdiyev a participé à la conférence de presse. Répondant aux questions sur les difficultés du voyage, notamment une attente de 8 heures à l'aéroport, les absences dans l'effectif et une éventuelle pause dans sa carrière, le technicien expérimenté a surtout vivement critiqué la qualité de la pelouse de Boukhara et a officiellement présenté ses excuses aux joueurs des deux équipes.

« Je n'avais jamais vu un tel terrain » : Critique sévère sur l'état de la pelouse

Ruziqul Berdiyev a expliqué pourquoi la qualité du jeu s'est résumée à de longs ballons et à des duels physiques :

Le courage des joueurs : « Personnellement, je présente mes excuses aux joueurs des deux équipes. Il est très difficile de les obliger à jouer sur un tel terrain. Je n'avais jamais vu un terrain pareil dans les environs. Jouer sur une telle pelouse est un véritable acte de courage » ;

Impact tactique : « Quant au match, il ne pouvait pas en être autrement sur un terrain dans cet état : seulement de longs ballons, des duels aériens et des coups de pied arrêtés. Malgré cela, les gars se sont battus jusqu'au bout et ont remporté trois points importants. »

8 heures à l'aéroport, absences et blessures

L'entraîneur a également détaillé la fatigue causée par les déplacements nationaux et internationaux, ainsi que l'absence de joueurs clés :

Les difficultés du voyage : L'équipe est arrivée après de longs vols et a même dû attendre 8 heures à l'aéroport. Cela a représenté une charge physique importante pour les joueurs ;

L'état d'Abdurahmatov et de Bahromov : « Zafarmurod Abdurahmatov et Sardor Bahromov ont été de grandes absences pour nous. Bahromov souffrait d'une blessure du match précédent. Nous n'avons pas voulu prendre de risques avec Abdurahmatov en raison d'une légère gêne à la jambe. De plus, Murod Rahmatov n'a pas pu jouer. Malgré cela, les gars ont su trouver la force mentale nécessaire. »

« J'aiderai le club tant que j'en serai nécessaire »

Le coach de Nasaf a répondu avec sincérité à la question sur les pauses (sabbatical) observées par de grands entraîneurs comme Guardiola et Ancelotti :