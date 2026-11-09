3 médailles d'or pour Akbar Djuraev : Sensation de l'Ouzbékistan aux Championnats du monde
Les prestigieux Championnats du monde d'haltérophilie seniors, organisés à Ningbo, en Chine, ont officiellement pris fin.
Pendant près de deux semaines, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, composée de huit athlètes, a réalisé un résultat historique lors de compétitions où les meilleurs haltérophiles de la planète se sont affrontés.
Classement des médailles : L'Ouzbékistan dans le top 3 mondial
Au terme de la compétition, l'Ouzbékistan s'est hissé aux premières places du classement général des médailles, aux côtés des nations les plus puissantes :
1ère place — RPD de Corée : La Corée du Nord a fait preuve d'une domination absolue, terminant à la 1ère place avec un total de 34 médailles (20 en or, 8 en argent, 6 en bronze) ;
2ème place — Chine : Les hôtes ont occupé la 2ème place avec un total de 33 médailles (17 en or, 10 en argent, 6 en bronze) ;
3ème place — Ouzbékistan et Bulgarie : Grâce à la qualité de ses médailles d'or, notre délégation s'est hissée à une honorable 3ème place mondiale, à égalité avec la Bulgarie.
Classement général des médailles des Championnats du monde
Rang
Pays
Or
Argent
Bronze
Total
Statut
1
RPD de Corée
20
8
6
34
Leader absolu
2
Chine
17
10
6
33
Équipe hôte
3
Ouzbékistan
3
0
0
3
Dans le top 3 au nombre de médailles d'or
3
Bulgarie
3
0
0
3
Dans le top 3 au nombre de médailles d'or
Le triomphe d'Akbar Djuraev et le courage des entraîneurs
Lors de ce tournoi prestigieux, les trois médailles d'or de l'équipe d'Ouzbékistan ont été remportées par le champion olympique Akbar Djuraev . Il a prouvé une fois de plus qu'il est sans égal dans sa catégorie de poids, décrochant le titre de champion absolu.
Participer avec seulement huit athlètes et décrocher la troisième place parmi des centaines de sportifs mondiaux est le résultat direct de l'excellence de l'école ouzbèke d'haltérophilie et du travail acharné du staff technique.
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