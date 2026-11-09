Les prestigieux Championnats du monde d'haltérophilie seniors, organisés à Ningbo, en Chine, ont officiellement pris fin.

Pendant près de deux semaines, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, composée de huit athlètes, a réalisé un résultat historique lors de compétitions où les meilleurs haltérophiles de la planète se sont affrontés.

Classement des médailles : L'Ouzbékistan dans le top 3 mondial

Au terme de la compétition, l'Ouzbékistan s'est hissé aux premières places du classement général des médailles, aux côtés des nations les plus puissantes :

1ère place — RPD de Corée : La Corée du Nord a fait preuve d'une domination absolue, terminant à la 1ère place avec un total de 34 médailles (20 en or, 8 en argent, 6 en bronze) ;

2ème place — Chine : Les hôtes ont occupé la 2ème place avec un total de 33 médailles (17 en or, 10 en argent, 6 en bronze) ;

3ème place — Ouzbékistan et Bulgarie : Grâce à la qualité de ses médailles d'or, notre délégation s'est hissée à une honorable 3ème place mondiale, à égalité avec la Bulgarie.

Classement général des médailles des Championnats du monde

Rang Pays Or Argent Bronze Total Statut 1 RPD de Corée 20 8 6 34 Leader absolu 2 Chine 17 10 6 33 Équipe hôte 3 Ouzbékistan 3 0 0 3 Dans le top 3 au nombre de médailles d'or 3 Bulgarie 3 0 0 3 Dans le top 3 au nombre de médailles d'or

Le triomphe d'Akbar Djuraev et le courage des entraîneurs

Lors de ce tournoi prestigieux, les trois médailles d'or de l'équipe d'Ouzbékistan ont été remportées par le champion olympique Akbar Djuraev . Il a prouvé une fois de plus qu'il est sans égal dans sa catégorie de poids, décrochant le titre de champion absolu.

Participer avec seulement huit athlètes et décrocher la troisième place parmi des centaines de sportifs mondiaux est le résultat direct de l'excellence de l'école ouzbèke d'haltérophilie et du travail acharné du staff technique.