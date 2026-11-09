3e place sur 101 pays : Le tableau des médailles du Championnat du monde à Tachkent

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3e place sur 101 pays : Le tableau des médailles du Championnat du monde à Tachkent

Le jubilé du 50e Championnat du monde de sambo masculin et féminin, accueilli par la ville de Tachkent, a officiellement pris fin.

Pendant trois jours, les meilleurs lutteurs venus de 101 pays ont disputé des combats acharnés. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a réalisé une performance exceptionnelle, s'assurant une place solide dans le trio de tête mondial.

Résultats de la dernière journée et performance de notre équipe

La dernière journée du championnat a vu se dérouler les combats décisifs dans 10 catégories de poids :

  • 6 médailles lors de la dernière journée : Nos compatriotes ont remporté 1 médaille d'argent et 5 médailles de bronze lors de cette ultime journée ;

  • Un total de 16 podiums : À l'issue des trois jours de compétition, les samboïstes ouzbeks ont décroché 2 médailles d'or, 5 d'argent et 9 de bronze — soit un total de 16 médailles récoltées ;

  • Compétition serrée avec la Biélorussie : Avec 2 médailles d'or comme nous, nous avons devancé l'équipe de Biélorussie grâce à un plus grand nombre de médailles d'argent, décrochant ainsi la 3e place.

Tachkent-2026 : Tableau général des médailles

Lors de ce Championnat du monde jubilaire, 26 délégations nationales au total sont montées sur le podium :

Rang

Pays

Or

Argent

Bronze

Total

Statut / Position

1

Russie

18

3

4

25

Leader incontesté

2

Géorgie

5

2

4

11

2e place

3

Ouzbékistan

2

5

9

16

L'équipe hôte dans le trio de tête

4

Biélorussie

2

3

11

16

4e place selon la qualité des médailles d'argent

5

Turkménistan

2

0

2

4

5e place

De même, les équipes de Mongolie, d'Ukraine, de la République kirghize et de Bulgarie ont chacune inscrit 1 médaille d'or à leur palmarès.

Importance historique de la compétition

Réunissant les meilleurs lutteurs de plus de 100 pays, cet événement est devenu l'un des plus grands forums de l'histoire du sambo, prouvant que nos infrastructures sportives répondent aux normes mondiales.

La place de l'Ouzbékistan dans le trio de tête témoigne du prestige international de notre école nationale de sambo.

Championnat du monde de SamboAssociation de Sambo d'OuzbékistanTachkent-2026SamboArts martiaux
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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