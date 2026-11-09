Une légende de retour au sommet : Raúl González nommé entraîneur du Real Oviedo

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Une légende de retour au sommet : Raúl González nommé entraîneur du Real Oviedo

Légende du football espagnol et du Real Madrid, célèbre ancien attaquant, Raúl González ouvre un nouveau chapitre important de sa carrière d'entraîneur. Le technicien de 49 ans a été nommé entraîneur principal du club de Segunda División, Real Oviedo a-t-il été annoncé.

Le service de presse officiel du club a confirmé la nouvelle. Selon les termes de l'accord, Raúl a signé un contrat à long terme avec l'équipe jusqu'en juin 2028. Une carrière légendaire : triple vainqueur de la LDC et pur produit madrilène

Raúl González est considéré comme l'un des attaquants les plus brillants et les plus titrés de l'histoire du football mondial :

Carrière de joueur :

  • Il a défendu les couleurs du Real Madrid pendant 16 saisons, de 1994 à 2010. Il a également évolué au cours de sa carrière à Schalke 04 en Allemagne, Al-Sadd au Qatar et aux New York Cosmos aux États-Unis ; Trophées remportés :

  • En tant que joueur, il a été 6 fois champion d'Espagne et a soulevé trois fois le trophée de l'UEFA Champions League ; 7 ans d'expérience dans le système madrilène :

  • De 2018 à 2025, il a entraîné les équipes de jeunes du Real (notamment la Castilla), formant de nombreux jeunes talents. Situation actuelle du Real Oviedo et mission de Raúl

Le club des Asturies lutte actuellement en Segunda, la deuxième division espagnole, pour une promotion en La Liga :

Indicateur

Chiffre / État

Commentaire

Compétition

Segunda (La Liga 2)

2e division

Journées disputées

13 journées

Début de saison

Points accumulés

21 points

Résultats stables

Classement

9e place

Proche des places de play-off et de montée directe

Durée du contrat

Jusqu'en juin 2028

Confiance accordée pour 3,5 ans

Avec 21 points et une 9e place, la direction du Real Oviedo mise sur l'expérience, le potentiel tactique et le caractère de gagnant de Raúl González pour ramener le club dans l'élite espagnole, La Liga. De plus, le fils de Raúl joue également pour l'équipe réserve du club, Vetusta.

21 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turgan «Real Ovedo» rahbariyati Raul Gonsales tajribasi, murabbiylik salohiyati va g‘oliblik xarakteri orqali jamoani yana Ispaniya elitasi — La Ligaga olib chiqishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Bundan tashqari, Raulning o‘g‘li ham klubning zaxira jamoasi — «Vetusta» safida to‘p tepadi.

Raúl GonzálezReal OviedoSegundaReal MadridFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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