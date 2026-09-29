Un certificat ne suffit pas : des écoles chinoises récompensent les meilleurs élèves avec de la viande

·34·Monde
Un certificat ne suffit pas : des écoles chinoises récompensent les meilleurs élèves avec de la viande

Dans certaines écoles chinoises, une méthode inhabituelle est utilisée pour encourager les élèves à bien étudier. Ceux qui obtiennent d'excellents résultats scolaires ne reçoivent pas seulement des certificats ou des diplômes, mais aussi plusieurs kilogrammes de viande.

Selon les informations, chaque élève reçoit 3 à 5 kilogrammes de viande en guise de récompense. Cette initiative vise à valoriser le travail des enfants et à les motiver à atteindre de meilleurs résultats académiques.

Habituellement, les élèves sont récompensés par des diplômes, des certificats d'honneur ou des cadeaux. Cette approche en Chine a attiré l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux par son originalité.

Beaucoup ont accueilli cette méthode favorablement, soulignant que récompenser le travail par un cadeau concret peut être une motivation plus stimulante pour les élèves.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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