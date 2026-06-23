Le Kirghizistan propose un échange de terres avec le Kazakhstan

Le gouvernement kirghize a proposé au Kazakhstan un échange mutuel de parcelles de terrain de valeur équivalente. Cette information a été rapportée par la publication 24.kg, s'appuyant sur les données du secrétaire de presse du président kirghize, Askat Alaghozov.

Il a été précisé que ce projet concerne un tronçon routier de 800 mètres situé dans la région de Tokmok, dans la province de Tchouï. Le secrétaire de presse a souligné que la mise en œuvre de cette initiative permettrait la construction d'une nouvelle route. Selon le plan, il s'agirait d'une route à péage d'environ 150 kilomètres, s'étendant de la rue Almatinskaya jusqu'à la ville de Kemin.

Selon Askat Alaghozov, il n'est pas approprié de transformer de telles questions en sujets de débats politiques ou de spéculations. Il a souligné que de telles décisions servent au développement des infrastructures et à l'amélioration des communications de transport.

Il convient de noter qu'il s'agit de la section de la route Bishkek-Norin-Torugart longeant la rivière Tchouï. Il est connu que dans certaines zones de la vallée de la Tchouï, cette rivière définit précisément la frontière d'État entre le Kirghizistan et le Kazakhstan.

Parallèlement, des changements importants ont été effectués dans le cadre des travaux de démarcation de la frontière d'État entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. En particulier, il a été annoncé que les villages de Cho'ng'ara et Toshtepa sont passés sous la juridiction du Kirghizistan.

Le secrétaire de presse du président kirghize, Askat Alaghozov, a déclaré que près de 2 500 ethniques kirghizes résident dans ces villages, qui faisaient auparavant partie de la région de Ferghana en Ouzbékistan. Désormais, cette population aura la possibilité d'acquérir la citoyenneté kirghize.

Selon les informations, dans le cadre de cet accord, la partie kirghize a cédé à l'Ouzbékistan des parcelles de terrain de surface équivalente situées dans la zone frontalière. De plus, les deux pays ont échangé des terrains de valeur égale d'une superficie totale de 236 hectares afin de construire une nouvelle route entre les villages de Say et Tayan.