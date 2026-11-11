Selon les statistiques officielles publiées par l'opérateur du système énergétique espagnol « Enagas », le royaume a repris en octobre de cette année ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie, après une interruption d'un mois.

Indicateurs et taux de croissance d'octobre

Selon le bulletin statistique de l'opérateur, au cours du deuxième mois de l'automne, l'Espagne a importé de Russie 2086 gigawattheures de combustible. Ce chiffre est près de deux fois supérieur à celui d'octobre de l'année dernière (1078 gigawattheures).

Rappelons que le mois précédent, en septembre, les livraisons de gaz liquéfié en provenance de Russie étaient tombées à zéro pour la première fois en cinq ans. Cependant, la situation a changé en octobre et la part de la Russie dans les importations totales de gaz du pays a atteint 6,4 pour cent.

Pays fournisseurs Position et part sur le marché espagnol (octobre) 1. États-Unis Part des importations : 44,3 pour cent 2. Algérie Part des importations : 30,6 pour cent 3. Portugal Part des importations : 6,9 pour cent 4. Russie Part des importations : 6,4 pour cent (2086 GWh)

Grâce à ces chiffres, la Russie s'est classée quatrième parmi les plus grands fournisseurs du marché espagnol à la fin du mois d'octobre.

Résultats des dix mois et plans de l'UE

Selon les résultats des dix premiers mois de l'année, la Russie conserve solidement la troisième place parmi les principaux fournisseurs de gaz de l'Espagne avec une part de 14,3 pour cent (43 662 gigawattheures). Ce chiffre est également supérieur à celui de la même période de l'année dernière.

Parallèlement, la reprise des achats de gaz intervient dans un contexte où l'Union européenne prévoit de se sevrer complètement des sources d'énergie russes. Conformément au calendrier des restrictions approuvées, l'interdiction d'importer du gaz naturel liquéfié russe est fixée pour le 1er janvier 2027.

Selon vous, d'autres changements seront-ils observés dans ces chiffres d'ici la fin de l'année en raison des interdictions prévues par l'Union européenne ? Laissez votre avis dans les commentaires !