Le prix du gaz en Europe atteint son plus haut niveau depuis quatre ans

Le prix du gaz naturel dans l'Union européenne a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans. Sur la principale bourse néerlandaise TTF , le prix des contrats à terme pour le mois prochain a encore augmenté de 2 %, atteignant au cours des échanges 86,79 euros .

Selon les médias européens, s'appuyant sur une étude de la grande banque néerlandaise ING , les marchés internationaux sont contraints de passer une grande partie de l'hiver glacial à venir dans des conditions d'approvisionnement limité en gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance du golfe Persique.

Pourquoi les prix augmentent-ils brutalement ?

Parmi les principaux facteurs qui secouent le marché énergétique européen, on trouve :

Paralysie dans le détroit d'Ormuz : L'Union européenne, ayant renoncé au gazoduc russe, est devenue dépendante du GNL américain et moyen-oriental. Cependant, en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % des exportations mondiales de GNL, est presque à l'arrêt ;

Lutte contre l'Asie pour le GNL : Dominik Rusinko, économiste en chef chez Patria Finance, souligne que l'Europe livre une concurrence acharnée aux marchés asiatiques pour chaque méthanier afin de remplir ses stocks à la dernière minute ;

Risque de froid glacial : Martin Patsovskiy, directeur du fonds d'investissement Arete Energy, prévient que si des froids longs et intenses frappent simultanément des pays comme l'Allemagne et la République tchèque, le prix du gaz pourrait encore augmenter de plusieurs dizaines de pour cent, et le prix élevé restera l'arme principale dans cette lutte.

Réserves dans les entrepôts : un antirecord de 15 ans

Gas Infrastructure Europe a publié des données alarmantes au 11 octobre :

À l'échelle européenne : les réservoirs souterrains de gaz de l'UE sont remplis à un peu moins de 74 % . Alors que la moyenne à long terme était d'environ 90 %. La situation actuelle est la plus basse depuis 15 ans ;

Situation difficile en Allemagne : En Allemagne, considéré comme le plus grand consommateur de gaz du continent, les stocks ne sont remplis qu'à 60 % , tandis qu'en République tchèque, ce chiffre est d'environ 76 %.

Comment l'Europe passera-t-elle l'hiver : prévisions des experts

Malgré les graves tensions sur le marché, les économistes estiment que le continent pourrait passer l'hiver sans geler complètement :

Combien restera-t-il en mars : Selon les modèles de Patria Finance, en fonction de l'intensité de la consommation de gaz, il est prévu qu'il reste entre 12 % et 39 % de réserves dans les entrepôts européens d'ici la fin mars ;

La crise énergétique va-t-elle se répéter : Selon les experts, même dans le pire des scénarios, une pénurie physique totale de gaz n'est pas prévue. Le risque de répétition de la crise sans précédent de 2021-2022 est jugé faible, mais la situation n'est pas totalement sûre ;

Facteur décisif : La situation ne pourrait devenir extrêmement critique que si un hiver exceptionnellement froid coïncide avec des interruptions majeures des chaînes d'approvisionnement en GNL.

Alors que la saison de chauffage commence à peine en Europe, l'instabilité de la politique mondiale et des chaînes logistiques laisse présager une nouvelle hausse des coûts de l'électricité et du chauffage pour la population et l'industrie du vieux continent.