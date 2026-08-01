Trump nie les plans retentissants dans le monde du football : la famille Kushner derrière les milliards de la FIFA ?

Le président américain Donald Trump s'est retrouvé au centre de l'attention des journalistes lors d'une réunion gouvernementale à Camp David. Les informations liant le projet ambitieux de l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, de vendre des droits commerciaux à des investisseurs privés à la famille présidentielle suscitent des débats intenses à Washington.

Zamin.uz analyse les détails de ce projet démenti mais dont l'agitation ne retombe pas, la participation potentielle de la dynastie Kushner et le nouveau plan de 20 milliards de dollars de la FIFA.

Le démenti catégorique de Trump : "Je n'en ai jamais discuté avec lui"

Les journalistes ont demandé au président américain s'il avait discuté avec le chef de la FIFA, Gianni Infantino, du plan visant à vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du Monde. Cette question n'était pas fortuite, car les États-Unis sont l'un des pays hôtes du Mondial 2026 et Infantino se rend fréquemment à Washington.

La réponse du président Trump a été brève et concise : « Non. Je n'ai jamais discuté de cette question avec lui ». Bien que cette déclaration montre que le sujet ne figure pas à l'agenda des négociations officielles entre Washington et Zurich (siège de la FIFA), elle ne ferme pas les perspectives du projet dans le secteur privé.

L'empreinte familiale derrière les milliards : quel est le rôle des frères Kushner ?

Malgré le démenti de Trump, les médias continuent de relier les racines financières du projet au cercle le plus proche de Trump : la famille Kushner. Selon les informations diffusées, un fonds d'investissement de premier plan était pressenti comme l'investisseur principal dans la nouvelle entreprise commerciale de la FIFA.

Le plus intéressant est que le fondateur de ce fonds est Joshua Kushner. Joshua est l'époux d'Ivanka, la fille préférée de Donald Trump, et le frère de Jared Kushner, haut conseiller de la Maison-Blanche. Un tel lien familial ne manquera pas d'intensifier les inquiétudes concernant un conflit d'intérêts dans les cercles politiques de Washington. Le fait que Trump ait affirmé "ne pas en avoir discuté" ne signifie pas que Jared ou Joshua ne mènent pas cette affaire de manière indépendante.

Le plan cosmique de la FIFA : une nouvelle entreprise de 20 milliards de dollars et des promesses "en or"

Quel que soit l'investisseur, le concept même de la FIFA est étonnamment ambitieux. Un plan a été élaboré à Zurich pour créer une filiale entièrement nouvelle chargée de gérer les droits commerciaux de la Coupe du Monde et d'autres tournois.

Principaux indicateurs financiers du projet :

Indicateur / Détails Analyse et Commentaires Valeur de la nouvelle entreprise $20 milliards (Estimé) Part pour les investisseurs privés Un quart de l'entreprise (25%) Fonds à attirer $4,2 milliards en échange de Objectif principal Augmenter considérablement les versements aux fédérations nationales

En échange de cet argent, la FIFA prévoit "d'acheter" la loyauté des fédérations de football du monde entier. Selon la proposition, les paiements pour le prochain cycle de quatre ans passeront de 8 millions à 20 millions de dollars . Lors des deux cycles suivants, il est promis de les porter à 22 millions et 24 millions de dollars , respectivement.

Conclusion et Analyse : L'avenir du football est-il en danger ou à l'aube d'une nouvelle ère ?

Le démenti de Trump et la trace des Kushner ne sont que l'étincelle d'un grand jeu politique et financier. Si le plan de la FIFA se réalise, il existe un risque qu'un tournoi considéré comme un patrimoine national tel que la Coupe du Monde passe sous le contrôle de sociétés commerciales. Cela pourrait modifier l'essence même du football.

La décision de lancer le projet doit être approuvée par la majorité des fédérations et également ratifiée par le Conseil de la FIFA. Cela signifie que les promesses concernant les milliards restent pour l'instant sur papier. Cependant, la participation potentielle de la famille présidentielle américaine élève cette question du cadre sportif au niveau géopolitique.

Partagez cette importante analyse financière et politique avec vos amis et passionnés de football ! Beaucoup doivent savoir sur l'avenir de la Coupe du Monde et les plans multimilliardaires des Kushner.

Selon vous, est-il juste de vendre les droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés ? Comment cela affectera-t-il le niveau du football ? Laissez votre avis dans les commentaires !