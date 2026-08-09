Les mains d’une femme brûlées après avoir pressé 30 citrons verts

Hayley Peacock, qui vit à New York, a averti qu’elle avait subi de graves brûlures aux mains après avoir préparé une margarita en apparence banale. La designer de Brooklyn a publié une vidéo sur TikTok pour raconter son expérience et parler du phénomène de la « brûlure de la margarita », devenu viral sur Internet.

Selon elle, le jus d’agrumes comme le citron vert peut rester sur la peau, puis provoquer une réaction douloureuse lorsqu’il est exposé aux rayons du soleil. Elle a donc appelé les utilisateurs à éviter de s’allonger au soleil après avoir pressé des agrumes.

« S’il vous plaît, ne pressez pas d’agrumes avant de vous allonger au soleil », a averti Peacock. Elle a précisé qu’en cas d’exposition, il fallait se laver soigneusement les mains avec du savon.

L’incident s’est produit lors d’une fête organisée pour l’anniversaire du petit ami de Peacock. Elle avait pressé environ 30 citrons verts à la main afin de préparer une grande quantité de cocktails pour 25 invités.

Peacock pensait qu’il suffisait de se rincer rapidement les mains à l’eau claire. Elle a ensuite passé le reste de la journée à se détendre près de la piscine. Comme elle n’avait remarqué aucun changement sérieux sur ses mains à ce moment-là, elle n’a pas imaginé qu’une réaction cutanée avait commencé.

« Après avoir pressé tous les citrons verts, j’ai rincé mes mains sous le robinet. Elles n’étaient même pas collantes, alors je n’y ai pas vraiment pensé », a raconté Peacock.

Mais la situation a radicalement changé le lendemain. Ses mains sont devenues rouges et gonflées, et elle a ressenti de fortes douleurs. Après son retour à Brooklyn, des cloques remplies de liquide sont apparues sur ses mains.

Certaines cloques ont atteint une taille impressionnante, que Peacock a décrite comme « celle d’une balle de golf ». En raison de ses graves brûlures aux mains, elle a consulté un médecin, qui lui a diagnostiqué des brûlures au deuxième degré. Après les soins, ses mains ont été recouvertes de pansements spéciaux.

« Toute la couleur de ma main avait changé. J’avais des cloques grosses comme des balles de golf sur le pouce et près de l’annulaire », a-t-elle déclaré.

Le cas de Peacock rappelle une nouvelle fois l’importance de se protéger du soleil après avoir manipulé des agrumes. À travers ses vidéos, elle a partagé son expérience avec le public afin d’éviter à d’autres de vivre une mésaventure similaire.