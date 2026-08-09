Les mains d’une femme brûlées après avoir pressé 30 citrons verts

·633·Monde
Les mains d’une femme brûlées après avoir pressé 30 citrons verts

Hayley Peacock, qui vit à New York, a averti qu’elle avait subi de graves brûlures aux mains après avoir préparé une margarita en apparence banale. La designer de Brooklyn a publié une vidéo sur TikTok pour raconter son expérience et parler du phénomène de la « brûlure de la margarita », devenu viral sur Internet.

Selon elle, le jus d’agrumes comme le citron vert peut rester sur la peau, puis provoquer une réaction douloureuse lorsqu’il est exposé aux rayons du soleil. Elle a donc appelé les utilisateurs à éviter de s’allonger au soleil après avoir pressé des agrumes.

« S’il vous plaît, ne pressez pas d’agrumes avant de vous allonger au soleil », a averti Peacock. Elle a précisé qu’en cas d’exposition, il fallait se laver soigneusement les mains avec du savon.

L’incident s’est produit lors d’une fête organisée pour l’anniversaire du petit ami de Peacock. Elle avait pressé environ 30 citrons verts à la main afin de préparer une grande quantité de cocktails pour 25 invités.

Peacock pensait qu’il suffisait de se rincer rapidement les mains à l’eau claire. Elle a ensuite passé le reste de la journée à se détendre près de la piscine. Comme elle n’avait remarqué aucun changement sérieux sur ses mains à ce moment-là, elle n’a pas imaginé qu’une réaction cutanée avait commencé.

« Après avoir pressé tous les citrons verts, j’ai rincé mes mains sous le robinet. Elles n’étaient même pas collantes, alors je n’y ai pas vraiment pensé », a raconté Peacock.

Mais la situation a radicalement changé le lendemain. Ses mains sont devenues rouges et gonflées, et elle a ressenti de fortes douleurs. Après son retour à Brooklyn, des cloques remplies de liquide sont apparues sur ses mains.

Certaines cloques ont atteint une taille impressionnante, que Peacock a décrite comme « celle d’une balle de golf ». En raison de ses graves brûlures aux mains, elle a consulté un médecin, qui lui a diagnostiqué des brûlures au deuxième degré. Après les soins, ses mains ont été recouvertes de pansements spéciaux.

« Toute la couleur de ma main avait changé. J’avais des cloques grosses comme des balles de golf sur le pouce et près de l’annulaire », a-t-elle déclaré.

Le cas de Peacock rappelle une nouvelle fois l’importance de se protéger du soleil après avoir manipulé des agrumes. À travers ses vidéos, elle a partagé son expérience avec le public afin d’éviter à d’autres de vivre une mésaventure similaire.

New YorkHaley PeacockTikTokBrooklyn
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Jozett Lepol adopte l’islam à 92 ans, touchée par l’accueil de ses voisins musulmansJozett Lepol adopte l’islam à 92 ans, touchée par l’accueil de ses voisins musulmansAujourd'hui, 05:05Déclaration choc : le champion de l’UFC critique sévèrement Donald TrumpDéclaration choc : le champion de l’UFC critique sévèrement Donald TrumpHier, 21:57À Amasya, un robot serveur tombe dans l’escalier et part en « vacances »À Amasya, un robot serveur tombe dans l’escalier et part en « vacances »Hier, 18:12Coca-Cola interdit l’inscription de certains messages sur ses canettesCoca-Cola interdit l’inscription de certains messages sur ses canettesHier, 17:56Le panda qui imitait son soigneur devient célèbre sur les réseaux sociaux (vidéo)Le panda qui imitait son soigneur devient célèbre sur les réseaux sociaux (vidéo)Hier, 17:10Un Japonais se transforme en chien et stupéfie tout le mondeUn Japonais se transforme en chien et stupéfie tout le mondeHier, 16:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes