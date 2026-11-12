Il est rapporté que l'expert russe a suivi les matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde. Il a souligné que la simple qualification de l'équipe pour une compétition aussi prestigieuse est déjà une grande réussite, tout en évoquant les forces et les faiblesses de l'équipe.

L'ancien attaquant et entraîneur expérimenté de l'équipe nationale de Russie, Igor Kolyvanov, a partagé ses réflexions et ses attentes dans une interview accordée au média « Sport24 » avant le match amical entre la Russie et l'Ouzbékistan qui se déroulera à Tachkent. Selon lui, les joueurs russes doivent impérativement viser la victoire dans cette rencontre.

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« Bien sûr, j'ai suivi les matchs de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde. Pour être honnête, ils n'ont pas montré un jeu très convaincant. Mais pour une équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est déjà un grand succès. L'équipe nationale d'Ouzbékistan se distingue par son esprit combatif et possède des joueurs de bon niveau. L'équipe s'est battue jusqu'au bout. Peut-être a-t-il manqué d'expérience et de savoir-faire pour rivaliser à armes égales avec les adversaires européens les plus forts » — a déclaré Igor Kolyvanov.

Paramètres du rassemblement de l'équipe nationale de Russie Informations et détails Premier match amical Le 12 novembre à Tachkent contre l'Ouzbékistan Deuxième match amical Le 17 novembre à Krasnodar contre le Venezuela Avis de l'expert Igor Kolyvanov (ancien attaquant et entraîneur) Idée principale « La Russie doit battre l'Ouzbékistan, nous avons assez de jeunes joueurs prometteurs dans l'effectif »

« La Russie va gagner » — Kolyvanov à propos du match à venir

Kolyvanov a souligné que l'équipe nationale de Russie dispose de suffisamment de joueurs talentueux et jeunes, ce qui rend l'équipe compétitive. Selon lui, la Russie devrait être supérieure à tous égards et remporter la victoire lors de la rencontre à Tachkent.

« La Russie est obligée de battre l'Ouzbékistan. Nous avons une très bonne équipe, avec suffisamment de jeunes joueurs prometteurs et en pleine progression. Nous sommes compétitifs et nous devons montrer un bon football. Je pense que la Russie va gagner » — a conclu l'expert.

Rappelons que dans le cadre de ce rassemblement, l'équipe nationale de Russie affrontera l'Ouzbékistan à Tachkent le 12 novembre, puis recevra l'équipe nationale du Venezuela à Krasnodar le 17 novembre.

Selon vous, dans quelle mesure les propos de l'entraîneur renommé sont-ils fondés et quelle équipe prendra l'avantage lors du match amical à Tachkent ? Laissez votre avis dans les commentaires !