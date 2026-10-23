Un immeuble de 18 étages s'effondre à Nairobi, les recherches se poursuivent sous les décombres

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Un immeuble de 18 étages s'effondre à Nairobi, les recherches se poursuivent sous les décombres

Un incident majeur s'est produit dans la capitale kényane, Nairobi, suite à l'effondrement soudain d'un immeuble inachevé de 18 étages. Le site est devenu un immense amas de décombres composé de blocs de béton et de barres d'armature métalliques tordues. On craint que des personnes ne soient piégées sous les décombres.

Présence de personnes aux étages inférieurs : Détails de la tragédie

Selon les premières informations, bien que le bâtiment n'ait pas été entièrement mis en service, la vie y suivait son cours :

  • Points de vente en activité : Malgré les travaux de construction et de finition en cours aux étages supérieurs, des commerces étaient actifs aux rez-de-chaussée et aux étages inférieurs ;

  • Victimes inconnues : Au moment de l'incident, des vendeurs et des clients pouvaient se trouver dans les commerces. Le nombre exact de personnes piégées et de blessés n'a pas encore été communiqué.

Opération de sauvetage urgente

Actuellement, des opérations de sauvetage à grande échelle sont en cours sur les lieux de la tragédie :

  • Services spéciaux mobilisés : Les brigades des services d'urgence de Nairobi et le personnel de la Croix-Rouge kényane travaillent en urgence sur place ;

  • Recherche de survivants : Les sauveteurs tentent de déblayer les décombres à l'aide d'engins lourds et d'équipements spéciaux pour secourir les survivants.

Problème chronique de construction : Corruption et matériaux de mauvaise qualité

Ce n'est pas la première fois que l'effondrement d'immeubles résidentiels et commerciaux est observé dans les villes en pleine expansion du Kenya, notamment à Nairobi. Les experts identifient les causes principales de ces catastrophes comme suit :

  • Violation flagrante des normes de construction et des règles de sécurité ;

  • Corruption dans l'octroi des permis et faiblesse du contrôle ;

  • Utilisation de matériaux de construction bon marché et de mauvaise qualité pour réduire les coûts.

Les autorités locales et la police ont ouvert une enquête sur l'incident.

NairobiKenyaEffondrementUrgenceCatastrophe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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