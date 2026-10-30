Une célèbre formation rocheuse de Cappadoce en Turquie s'effondre sur des touristes, faisant des victimes (vidéo)

En Cappadoce, l'un des centres touristiques les plus célèbres au monde en Turquie, une terrible catastrophe naturelle s'est produite à la suite de fortes pluies persistantes. Une immense partie de l'une des formations rocheuses uniques, les « cheminées de fées », emblèmes de la région, s'est effondrée sur des personnes.

Cette catastrophe, survenue le 29 octobre 2026 vers 15h15 heure locale, a fait des victimes parmi les touristes et les habitants.

Détails de la tragédie et victimes

Les informations suivantes ont été communiquées concernant l'incident survenu dans le parc national de Göreme :

Lieu de l'incident : L'effondrement s'est produit à l'entrée du musée en plein air du parc national de Göreme, près d'un sentier fréquenté par les touristes et d'un parking ;

Victimes et blessés : À la suite de la chute de lourds fragments de roche composés de tuf volcanique, 3 personnes sont décédées , au moins 5 personnes ont été blessées à divers degrés ;

Identités : Selon les informations officielles, deux des personnes décédées étaient des citoyens turcs et l'une était un touriste étranger.

Quelle est la cause de l'effondrement rocheux ?

Le gouverneur de la province de Nevşehir, Hüseyin Gök, a fait une déclaration concernant l'incident et a expliqué les facteurs en cause :

Facteur météorologique : Selon les conclusions des experts et de l'administration, l'effondrement des roches séculaires, devenues friables, a été causé par les pluies extrêmement fortes et incessantes observées dans la région ces derniers jours ;

Opérations de secours : Actuellement, des secouristes, des équipes cynophiles et des services d'urgence poursuivent les opérations de recherche sur les lieux pour déblayer les décombres et déterminer si d'autres personnes sont piégées sous les rochers.

Vols en montgolfière temporairement suspendus

Les conditions météorologiques défavorables qui persistent en Cappadoce ont également eu un impact sérieux sur l'activité touristique principale de la région :

Vols annulés : En raison des risques liés aux vents violents et aux pluies incessantes, les mesures de sécurité ont été renforcées et les vols des célèbres montgolfières traditionnelles ont été totalement annulés pour les 29 et 30 octobre ;

Avertissement aux touristes : Les autorités locales appellent les visiteurs se déplaçant près des monuments naturels et des zones rocheuses ouvertes à prendre des précautions et à ne pas s'approcher des zones dangereuses.

Il a été démontré une fois de plus que le relief unique de la Cappadoce, formé par la nature tendre des roches volcaniques, reste l'un des points les plus exposés aux risques d'érosion lors de fortes précipitations.