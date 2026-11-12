Attaquant du club İstanbul Başakşehir et capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov Dans une interview accordée à RIA Novosti, il a partagé ses réflexions sur la carrière et les perspectives du milieu de terrain de Galatasaray, Aleksey Batrakov. Il a particulièrement souligné la réussite du jeune joueur dans le championnat turc.

Les succès de Batrakov et l'évaluation de Shomurodov

Il est rapporté que le talentueux milieu de terrain de 21 ans, Aleksey Batrakov, a quitté le Lokomotiv Moscou en août dernier pour rejoindre le grand club turc, Galatasaray. En peu de temps, il a démontré ses compétences avec sa nouvelle équipe, disputant un total de 13 matchs et inscrivant à son actif 6 buts ainsi que 3 passes décisives.

« Je pense qu'Aleksey réalise actuellement de très belles performances en Turquie. Tout dépend avant tout de lui-même. À mon avis, il deviendra une grande star du football russe » — a déclaré Eldor Shomurodov lors de son entretien.

Statistiques d'Aleksey Batrakov Données et détails Club actuel Galatasaray (Turquie) Ancien club Lokomotiv Moscou (Russie) Nombre de matchs joués 13 rencontres Buts et passes décisives Auteur de 6 buts et 3 passes décisives Athlète ayant évalué Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir / Équipe nationale d'Ouzbékistan)

Un match amical important aura lieu aujourd'hui à Tachkent

Rappelons qu'aujourd'hui, le 12 novembre, un match amical prestigieux entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie débutera à Tachkent. Par la suite, l'équipe nationale de Russie le 17 novembre accueillera l'équipe nationale du Venezuela. L'entraîneur Valeri Karpin a convoqué un total de 28 joueurs pour les derniers matchs de l'année.

Selon vous, le jeune milieu de terrain Aleksey Batrakov pourra-t-il maintenir ses excellents résultats à Galatasaray et attirer davantage l'attention des grands clubs européens ? Laissez votre avis en commentaire !