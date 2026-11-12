Surprise d'une star du football pour un garçon de 13 ans ayant perdu ses jambes à la guerre

Le sort de Zohir, 13 ans, qui a perdu ses deux jambes lors d'une attaque de drone dans le conflit armé au Soudan, a ému de nombreuses personnes. Grâce à une collecte de fonds lancée pour reconstruire sa vie, les fonds nécessaires ont été réunis, permettant à l'enfant de se faire soigner au Caire.

Zohir apprend actuellement à marcher à nouveau avec des prothèses. Malgré les épreuves difficiles qu'il a traversées, il ne perd pas espoir et s'efforce de faire de nouveaux pas dans la vie.

Un journaliste de la BBC a rencontré Zohir à nouveau. Cette fois-ci, une surprise joyeuse et inattendue attendait l'enfant. Son footballeur préféré, la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, a adressé une invitation spéciale à Zohir.

L'attention portée par le footballeur devrait apporter espoir et joie au jeune garçon. L'histoire de Zohir démontre une fois de plus à quel point la compassion humaine, la solidarité et le soutien sont essentiels dans les situations difficiles.