Mourinho annonce sa décision sur Vinícius : la star sera-t-elle écartée ?

L'entraîneur du Real Madrid José Mourinho a apporté son soutien à l'ailier Vinícius Júnior, qui fait l'objet de vives critiques ces derniers temps. Selon les médias espagnols, le technicien portugais n'a pas l'intention d'écarter le joueur brésilien du onze de départ.

Le staff technique et la direction du club ne doutent pas du talent de l'attaquant et sont déterminés à lui offrir toutes les conditions pour qu'il retrouve son meilleur niveau.

Confiance totale et soutien de la direction

Les sources indiquent que Mourinho maintient sa confiance totale envers Vinícius :

L'entraîneur estime qu'il a besoin d'un temps de jeu régulier pour retrouver rapidement sa meilleure forme physique.

Les dirigeants du « club royal » ont également approuvé cette décision et tentent de réduire la pression entourant le joueur.

« Ne me blâmez pas seulement » : la protestation de Vinícius

Le joueur lui-même n'est pas étranger à la situation :