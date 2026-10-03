Mourinho annonce sa décision sur Vinícius : la star sera-t-elle écartée ?
L'entraîneur du Real Madrid José Mourinho a apporté son soutien à l'ailier Vinícius Júnior, qui fait l'objet de vives critiques ces derniers temps. Selon les médias espagnols, le technicien portugais n'a pas l'intention d'écarter le joueur brésilien du onze de départ.
Le staff technique et la direction du club ne doutent pas du talent de l'attaquant et sont déterminés à lui offrir toutes les conditions pour qu'il retrouve son meilleur niveau.
Confiance totale et soutien de la direction
Les sources indiquent que Mourinho maintient sa confiance totale envers Vinícius :
L'entraîneur estime qu'il a besoin d'un temps de jeu régulier pour retrouver rapidement sa meilleure forme physique.
Les dirigeants du « club royal » ont également approuvé cette décision et tentent de réduire la pression entourant le joueur.
« Ne me blâmez pas seulement » : la protestation de Vinícius
Le joueur lui-même n'est pas étranger à la situation :
Vinícius Júnior est pleinement conscient qu'il joue en dessous de ses capacités cette saison et qu'il n'est pas à son meilleur niveau.
Cependant, la star brésilienne est profondément blessée par les critiques unilatérales venant du public et des médias.
Selon lui, il serait plus juste de partager la responsabilité des mauvais résultats de l'équipe collectivement, plutôt que de tout faire peser sur ses seules épaules.
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