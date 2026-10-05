Anderson s'exprime sur le statut des joueurs de football modernes

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Anderson s'exprime sur le statut des joueurs de football modernes

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Brésil, Anderson, a partagé ses réflexions sur le fait que les joueurs de football modernes reçoivent trop rapidement le statut de « superstar ». Selon Goal.com, l'ancien joueur a critiqué le fait qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur ayant réalisé seulement cinq bons matchs voit sa valeur estimée instantanément à 200 millions d'euros. À ce sujet, Goal.com rapporte.

Anderson souligne qu'au XXIe siècle, les termes « superstar » et « légende » sont utilisés de manière trop libérale. Tout jeune joueur montrant un signe de talent est immédiatement reconnu comme une star mondiale, ce qui fait grimper en flèche son prix de transfert et multiplie les rumeurs sensationnalistes dans la presse.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi – les étalons de la régularité

L'ancien milieu de terrain de Manchester United a cité Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme les principaux exemples de la véritable réussite dans le football moderne. Selon lui, atteindre le niveau de ces deux légendes et égaler leurs records est extrêmement difficile, car ils ont remporté 13 Ballons d'Or au cours de leur carrière.

Ces deux grands joueurs maintiennent leur haute forme physique depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui encore, Ronaldo et Messi continuent de se battre pour atteindre les 1000 buts en matchs officiels, ce qui prouve une fois de plus leur incroyable régularité.

L'environnement compétitif d'autrefois

En répondant à la question de savoir ce que des joueurs comme l'ailier du Real Madrid, Vinícius Júnior, doivent faire pour justifier pleinement leur statut de star actuelle, Anderson a comparé ses années de carrière à l'époque actuelle. Il a rappelé quels maîtres techniques il affrontait sur le terrain à son époque.

Dans un entretien avec talkSPORT Bet Online Slots, Anderson a souligné : « Le football a changé. Récemment, en regardant des vidéos sur Instagram, j'ai dit à mon ami : 'Vous pensez que ces joueurs sont incroyables ?' Regardez mon époque, j'ai joué contre des légendes comme Claude Makélélé, Frank Lampard, Steven Gerrard, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Xavi et Xabi Alonso. »

Bien que de nouveaux noms comme Harry Kane ou Lamine Yamal brillent parmi les prétendants au Ballon d'Or pour la saison 2026, les critères de la véritable superstar restent définis par les représentants les plus constants de l'ère passée.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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