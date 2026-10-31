Un avocat américain fait un don de 31,4 millions de dollars à son ancienne université

L'avocat américain Morgan Chu, accompagné de son épouse Helen Chu, a fait un don de 31,4 millions de dollars à la Harvard Law School, où il a étudié. Il s'agit du plus important don unique de l'histoire de l'établissement, selon le site officiel de la faculté de droit de Harvard.

Il est précisé que les fonds alloués serviront à financer six nouveaux postes de professeurs, contribuant ainsi à soutenir la recherche scientifique et le processus éducatif au sein de l'université.

Morgan Chu a obtenu son diplôme de la Harvard Law School avec mention en 1976. En 2026, cela fera exactement 50 ans qu'il a terminé ses études. Spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, il dirige le groupe de contentieux du cabinet d'avocats Irell & Manella à Los Angeles.

Chu et son épouse ont déjà fait plusieurs dons à l'université par le passé. Leurs contributions précédentes étaient destinées à soutenir des postes de professeurs, des bourses d'études, les frais de scolarité des étudiants et d'autres projets académiques.

Selon la Harvard Law School, l'exercice financier 2026 s'est achevé sur un résultat record en termes de collecte de fonds pour l'établissement. Au cours de cette période, plus de 135 millions de dollars ont été récoltés, soit près de 30 millions de dollars de plus que le précédent record.

Il est à noter qu'en évoquant son don, Morgan Chu a souligné qu'il souhaitait, avec son épouse, exprimer sa gratitude envers l'université qui leur a offert une éducation de classe mondiale.

Êtes-vous reconnaissant envers l'école ou l'université où vous avez étudié ? Si vous en aviez la possibilité, quel montant feriez-vous en don ?