Un Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un record

·8·Monde
Un Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un record

Le speedcuber américain Tommy Cherry a résolu un Rubik’s Cube les yeux bandés en seulement 11,56 secondes, reprenant ainsi le record du monde Guinness.

Cherry, âgé de 21 ans, a réalisé cette performance le 28 juin 2026 à Branchburg, dans le New Jersey, aux États-Unis, lors de la Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 . Il a établi un nouveau record du monde pour la résolution les yeux bandés d’un Rubik’s Cube 3×3×3.

Avec ce résultat, Cherry a battu le précédent record détenu par l’Australien Charlie Eggins. Le 10 janvier 2026, lors d’une compétition à Sydney, Eggins avait résolu le Rubik’s Cube en 11,67 secondes , établissant alors un record.

Fait intéressant, le speedcuber américain avait établi son premier record du monde en 2021. À l’époque, il avait résolu le Rubik’s Cube les yeux bandés en 15,27 secondes . Au fil des années, Cherry a régulièrement amélioré ses performances, réduisant son temps record à plusieurs reprises.

Cherry et Charlie Eggins détiennent également ensemble le record de la meilleure moyenne pour la résolution les yeux bandés d’un Rubik’s Cube 3×3×3. Leur moyenne s’élève à 14,05 secondes.

Après son nouveau record, Tommy Cherry s’est déclaré satisfait de sa performance. Il a dit être heureux d’avoir repris le record du monde, soulignant qu’il s’agissait de son premier record depuis 2024.

Le sportif espère continuer à améliorer ses performances et conserver ce record pendant de nombreuses années.

Tommi CherriRubik's CubeLivre Guinness des recordsCharli EgginsNew Jersey
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

En Colombie, des médecins risquent leur vie pour sauver des nouveau-nés lors d’un puissant séismeEn Colombie, des médecins risquent leur vie pour sauver des nouveau-nés lors d’un puissant séismeAujourd'hui, 09:27Il s’est marié à nouveau : qui est l’épouse de Roberto Carlos et quand le mariage a-t-il eu lieu ?Il s’est marié à nouveau : qui est l’épouse de Roberto Carlos et quand le mariage a-t-il eu lieu ?Aujourd'hui, 08:00Une mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justiceUne mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justiceAujourd'hui, 02:02Une femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un chocUne femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un chocAujourd'hui, 01:34Une chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompeUne chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompeAujourd'hui, 00:07Au Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollarsAu Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollarsAujourd'hui, 00:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes