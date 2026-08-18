Un Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un record

Le speedcuber américain Tommy Cherry a résolu un Rubik’s Cube les yeux bandés en seulement 11,56 secondes, reprenant ainsi le record du monde Guinness.

Cherry, âgé de 21 ans, a réalisé cette performance le 28 juin 2026 à Branchburg, dans le New Jersey, aux États-Unis, lors de la Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 . Il a établi un nouveau record du monde pour la résolution les yeux bandés d’un Rubik’s Cube 3×3×3.

Avec ce résultat, Cherry a battu le précédent record détenu par l’Australien Charlie Eggins. Le 10 janvier 2026, lors d’une compétition à Sydney, Eggins avait résolu le Rubik’s Cube en 11,67 secondes , établissant alors un record.

Fait intéressant, le speedcuber américain avait établi son premier record du monde en 2021. À l’époque, il avait résolu le Rubik’s Cube les yeux bandés en 15,27 secondes . Au fil des années, Cherry a régulièrement amélioré ses performances, réduisant son temps record à plusieurs reprises.

Cherry et Charlie Eggins détiennent également ensemble le record de la meilleure moyenne pour la résolution les yeux bandés d’un Rubik’s Cube 3×3×3. Leur moyenne s’élève à 14,05 secondes.

Après son nouveau record, Tommy Cherry s’est déclaré satisfait de sa performance. Il a dit être heureux d’avoir repris le record du monde, soulignant qu’il s’agissait de son premier record depuis 2024.

Le sportif espère continuer à améliorer ses performances et conserver ce record pendant de nombreuses années.