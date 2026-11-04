Un livre géant nécessitant 10 personnes pour tourner ses pages est exposé aux États-Unis (vidéo)

À Los Angeles, aux États-Unis, le plus grand livre pop-up du monde, « Luceros y Penumbras » (« Éclats d'étoiles et ombres »), est exposé. Il faut l'aide de 10 personnes pour tourner ses pages, et des solutions d'ingénierie spéciales ont été nécessaires pour installer l'œuvre dans la salle d'exposition. C'est ce qu'a rapporté le Guinness World Records.

Le livre a été créé à l'occasion du centenaire de la bibliothèque publique centrale de Los Angeles. Il est installé dans la rotonde de la bibliothèque centrale Richard J. Riordan.

Créée par l'artiste et graphiste de Los Angeles Daniel Gonzalez, l'œuvre mesure 4,7 mètres de haut et 6,1 mètres de large lorsqu'elle est fermée. Une fois entièrement ouverte, elle forme une composition d'environ 9,45 mètres de large. Certaines images en papier en relief s'élèvent jusqu'à 3,35 mètres.

En raison de ses dimensions gigantesques, il était impossible de faire entrer le livre par les portes de la bibliothèque en un seul bloc. L'œuvre a donc été préparée en sections séparées, transportée au deuxième étage du bâtiment et réassemblée dans la rotonde.

« Luceros y Penumbras » se compose de deux grandes compositions pop-up. L'une représente le bâtiment de la bibliothèque s'élevant dans le ciel nocturne. La seconde illustre un immense « Arbre de la Sagesse » décoré de divers animaux et symboles. Ces images incarnent les idées de savoir, de mémoire, de culture et de découverte.

Officiellement présentée le 2 juillet 2026, l'œuvre a été reconnue par le Guinness World Records comme le plus grand livre pop-up au monde.

Ce livre géant est exposé dans le cadre des événements du jubilé de la bibliothèque centrale de Los Angeles. Les visiteurs peuvent le voir gratuitement jusqu'au 17 janvier 2027.