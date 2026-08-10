Un chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre jours

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Un chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre jours

À Wuhan, en Chine, le destin d’un chien fidèle a ému les internautes. Pendant plusieurs jours, l’animal est resté au même endroit, attendant silencieusement sur un pont traversant le fleuve Yangtsé.

Selon les médias locaux, le maître du chien aurait tragiquement sauté dans le fleuve à cet endroit précis quelques jours plus tôt. Depuis, l’animal est resté sur le pont et a continué à l’attendre.

Le chien pendant quatre jours n’a pas quitté cet endroit. Les passants lui ont proposé de la nourriture et de l’eau, mais l’animal fidèle refusait de partir.

Un habitant a déclaré que le chien semblait en bonne santé et bien entretenu. Cela indique qu’il avait auparavant été bien pris en charge par son maître.

Après la diffusion en ligne de photos du chien fidèle attendant sur le pont, l’histoire a attiré l’attention du grand public. Ces images ont également ému les utilisateurs des réseaux sociaux.

L’Association de protection des petits animaux de Wuhan a ensuite confirmé le décès du maître du chien. Des spécialistes ont commencé à le rechercher après sa disparition du pont.

À l’issue des recherches, le chien fidèle a été retrouvé sain et sauf, puis confié à une organisation de protection animale.

L’organisation cherche actuellement une nouvelle famille capable de lui offrir affection et soins. Les sauveteurs tentent de lui donner la chance de commencer une nouvelle vie sûre et pleine d’amour.

WuhanChineYangzi Jiang
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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