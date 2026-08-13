Un mystérieux « poisson-diable des cavernes » aveugle découvert sous une base militaire aux États-Unis

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Un mystérieux « poisson-diable des cavernes » aveugle découvert sous une base militaire aux États-Unis

Dans une grotte située sous une base militaire de l’Alabama, aux États-Unis, des scientifiques ont identifié une espèce de poisson totalement nouvelle. Dépourvu d’yeux et de pigments corporels, cet animal à l’apparence bleu électrique pâle tout au long de sa vie a reçu, en raison de son aspect inhabituel, le surnom de « poisson-diable des cavernes » .

La nouvelle espèce a été découverte par des chercheurs de l’Université de l’Alabama à Huntsville dans la grotte de Bobcat Cave, sous la base militaire américaine de Redstone Arsenal. Son nom scientifique est Demogorgonichthys arcanus , et le nom « Demogorgon » fait référence à un célèbre personnage mythologique du jeu « Dungeons & Dragons » et de la série « Stranger Things ». « Arcanus » signifie quant à lui « caché » ou « mystérieux ».

Selon le responsable de l’étude, le Dr Matthew L. Nimiller, les scientifiques ne s’attendaient pas à découvrir aujourd’hui une lignée totalement nouvelle de poissons d’eau douce dans l’est de l’Amérique du Nord. Il a comparé cette découverte à l’identification étonnante d’une nouvelle grande espèce de félin.

Deux espèces de poissons vivent dans une même grotte

Un poisson des cavernes aveugle et semi-transparent repose sur un fond rocheux.

Un autre aspect intéressant de cette découverte est que le bassin où le nouveau poisson a été trouvé abrite également le Southern Cavefish . Cependant, les deux espèces ne sont pas étroitement apparentées.

Selon les scientifiques, elles se sont adaptées indépendamment au milieu souterrain, à des millions d’années d’intervalle. Au cours de ce processus, toutes deux ont perdu séparément leur capacité de vision et leurs pigments corporels. Ce phénomène constitue un exemple frappant d’ évolution convergente.

Fait intéressant, le réseau de grottes de Bobcat Cave est régulièrement surveillé depuis au moins 30 ans. Malgré cela, la découverte d’un nouveau poisson à cet endroit a été une grande surprise pour les chercheurs.

La pollution menace ce poisson rare

Un groupe de personnes mène des recherches dans une grotte sombre, rocheuse et peu profonde.

Le « poisson-diable des cavernes » n’a pour l’instant été observé que dans une seule grotte et dans l’aquifère souterrain qui lui est adjacent. Il est donc très sensible à la qualité de l’eau et aux changements hydrologiques.

Bien que la base militaire protège directement la grotte des perturbations humaines, la pollution en surface, les sédiments et les changements des conditions hydriques pourraient menacer cette nouvelle espèce.

Les chercheurs ont indiqué que, au cours des deux dernières décennies, des concentrations élevées de métaux lourds tels que le cadmium, le chrome et le plomb avaient été détectées dans les échantillons d’eau de Bobcat Cave. Cette pollution pourrait être liée à des substances chimiques laissées par les activités de la base militaire.

Les recherches des scientifiques se poursuivent néanmoins. Ils souhaitent étudier plus en profondeur l’origine du nouveau poisson, son mode de vie et la manière dont il s’est adapté à cet environnement souterrain unique.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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