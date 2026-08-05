Le poisson le plus rare au monde, le « poisson démon », découvert sous une base militaire

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Le poisson le plus rare au monde, le « poisson démon », découvert sous une base militaire

Situé dans l’État de l’Alabama, aux États-Unis, où des armes chimiques ont été produites pendant la Seconde Guerre mondiale, Redstone Arsenal des scientifiques ont identifié, sous ce site militaire, un poisson cavernicole jusqu’alors inconnu de la science. L’étude consacrée à cette nouvelle espèce Scientific Reports a été publiée dans la revue.

La nouvelle espèce a reçu le nom de Demogorgonichthys arcanus Les scientifiques ont choisi ce nom en référence au personnage Demogorgon de la célèbre série de Netflix « Stranger Things » ainsi qu’à un esprit souterrain de la mythologie grecque. Les spécialistes la considèrent comme l’un des poissons cavernicoles les plus rares au monde.

La découverte a été faite par hasard lors d’une nouvelle série d’observations dans la grotte de Bobcat. Le responsable de l’étude, le biologiste Matthew Niemiller de l’université de l’Alabama, est tombé dans un bassin alors qu’il se déplaçait dans la grotte et a alors aperçu d’étranges poissons cachés sous des rochers. Il a réussi à les filmer à l’aide d’une caméra sous-marine.

Un poisson blanc aveugle nage dans le sable au fond d’une grotte.

Après analyse des images, il est apparu que ces poissons différaient nettement des poissons cavernicoles du Sud déjà connus dans la région. La nouvelle espèce possède une protubérance caractéristique sur la tête, un museau plus long et des nageoires à la structure différente.

Les analyses génétiques ultérieures ont montré que ce poisson n’appartenait à aucun groupe de poissons cavernicoles recensé jusqu’à présent. Les chercheurs ont également découvert des mutations particulières dans les gènes liés à la protéine rhodopsine, responsable de la vision. Cela indique que l’espèce a perdu sa capacité à voir au cours d’une évolution indépendante dans un environnement totalement obscur.

Trois vues d’un poisson blanc sur fond noir, avec une échelle de 1 cm.

Les spécialistes soulignent que la nouvelle espèce identifiée ne vit que dans la grotte de Bobcat. Sa population pourrait donc être très réduite. En outre, la grotte étant reliée au milieu extérieur par les eaux souterraines, le risque de pollution demeure.

Les auteurs de l’étude Demogorgonichthys arcanus soulignent que l’espèce pourrait être classée parmi les espèces fortement menacées d’extinction selon les critères internationaux de conservation de la nature. Le nombre exact de ces poissons rares reste inconnu, car une grande partie d’entre eux vit dans des zones de la grotte difficiles d’accès pour l’être humain.

Redstone ArsenalAlabamaNetflixMatthew NiemillerUniversité de l'Alabama
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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