Une statue dorée et nue de Trump exposée au Parlement européen

·9·Monde
Une statue dorée et nue de Trump exposée au Parlement européen

Une statue inhabituelle représentant le président américain Donald Trump a été exposée dans le bâtiment du Parlement européen à Strasbourg, en France. L'œuvre satirique montre un Trump nu assis sur les épaules d'une autre personne.

Intitulée « Orange Plague » (La Peste orange), cette œuvre a été créée par le sculpteur danois Jens Galschiøt, également connu pour son œuvre « Le Roi de l'injustice ».

La statue, haute de près de 2,5 mètres, serait recouverte d'or 23 carats. On y voit Trump tenant un long club de golf à la main. L'œuvre est exposée dans l'un des espaces fréquentés reliant les deux bâtiments du Parlement européen.

L'initiative d'exposer la statue au Parlement européen a été proposée par l'eurodéputé danois Per Clausen. L'exposition devrait durer jusqu'au 8 octobre.

L'auteur souligne que l'œuvre est une satire politique qui critique la politique de Trump et son attitude face au changement climatique. Galschiøt a déclaré qu'il considérait Trump comme l'un des obstacles à la lutte contre la crise climatique.

Pour l'instant, Donald Trump n'a pas réagi à cette statue. L'œuvre a déjà été présentée lors d'autres événements internationaux, notamment lors de la conférence des Nations Unies sur le climat au Brésil.

Donald TrumpJens GalschiøtParlement européenChangement climatiqueSatire
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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