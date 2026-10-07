Une statue dorée et nue de Trump exposée au Parlement européen

Une statue inhabituelle représentant le président américain Donald Trump a été exposée dans le bâtiment du Parlement européen à Strasbourg, en France. L'œuvre satirique montre un Trump nu assis sur les épaules d'une autre personne.

Intitulée « Orange Plague » (La Peste orange), cette œuvre a été créée par le sculpteur danois Jens Galschiøt, également connu pour son œuvre « Le Roi de l'injustice ».

La statue, haute de près de 2,5 mètres, serait recouverte d'or 23 carats. On y voit Trump tenant un long club de golf à la main. L'œuvre est exposée dans l'un des espaces fréquentés reliant les deux bâtiments du Parlement européen.

L'initiative d'exposer la statue au Parlement européen a été proposée par l'eurodéputé danois Per Clausen. L'exposition devrait durer jusqu'au 8 octobre.

L'auteur souligne que l'œuvre est une satire politique qui critique la politique de Trump et son attitude face au changement climatique. Galschiøt a déclaré qu'il considérait Trump comme l'un des obstacles à la lutte contre la crise climatique.

Pour l'instant, Donald Trump n'a pas réagi à cette statue. L'œuvre a déjà été présentée lors d'autres événements internationaux, notamment lors de la conférence des Nations Unies sur le climat au Brésil.