Des valises remplies de dollars découvertes au Kazakhstan : deux dirigeants de grandes entreprises publiques arrêtés

Des valises contenant des billets en dollars ont été découvertes près du complexe résidentiel « Atlant-6 » à Astana, la capitale du Kazakhstan. Dans ce contexte, il a été annoncé que les dirigeants de deux grandes entreprises publiques du pays, le fonds souverain « Samrouk-Kazyna » et la compagnie « Qazaqstan Temir Joly », ont été arrêtés.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une grande quantité de billets en dollars éparpillés au sol. Selon les rapports, l'argent a été trouvé près du complexe résidentiel situé rue Kounaïev, dans le district d'Essil à Astana. La police s'est rendue sur les lieux.

Certaines informations suggèrent que les valises auraient été jetées par la fenêtre de l'un des appartements de l'immeuble. Cependant, l'origine de l'argent, son montant total et son propriétaire restent pour l'instant inconnus.

Le Comité de sécurité nationale du Kazakhstan a annoncé que le 11 novembre, le service de lutte contre la corruption a arrêté le président du directoire de « Samrouk-Kazyna », Nurlan Jakoupov, et le président du directoire de « Qazaqstan Temir Joly », Yeljas Otinshiyev, ainsi que d'autres personnes. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes liés à la corruption.

L'agence a déclaré qu'une enquête est en cours pour déterminer toutes les circonstances de l'affaire. Aucun autre détail n'a été divulgué afin de préserver le secret de l'instruction.

Auparavant, les médias avaient rapporté qu'Otinshiyev avait été arrêté par des agents du Comité de sécurité nationale dans le salon-bar « Tanjir » à Astana. Certaines publications, citant leurs sources, ont écrit que les dirigeants sont soupçonnés de tentative de corruption. Toutefois, l'agence officielle n'a pas précisé la nature exacte des soupçons.

Le fonds souverain « Samrouk-Kazyna » gère les principaux actifs publics du Kazakhstan dans les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, de l'énergie et des télécommunications. Nurlan Jakoupov dirigeait le fonds depuis 2023.

Yeljas Otinshiyev avait été nommé président du directoire de la compagnie nationale « Qazaqstan Temir Joly » en juillet 2026.

Pour l'instant, aucun lien officiel n'a été établi entre l'argent découvert et l'arrestation des deux dirigeants.