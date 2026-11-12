Un retournement incroyable : l'Ouzbékistan perd face à la Russie

Dans le magnifique stade Pakhtakor de Tachkent, le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie a offert un véritable festival de buts et des rebondissements inattendus. Après une excellente entame de match et une avance au score, nos représentants n'ont pas pu résister à la pression intense de l'adversaire et se sont inclinés sur le score final de 2:3 .

Scénario du match : Espoirs déçus

La rencontre a débuté par une forte domination des locaux. Dès la 4e minute, le défenseur russe Viktor Melyokhin a marqué contre son camp, ouvrant ainsi le score (1:0). Alors que la première mi-temps s'est terminée sur ce score, dès le début de la seconde période, à la 46e minute, Behruz Karimov a converti une passe de Dostonbek Khamdamov pour doubler la mise (2:0).

Cependant, dans la dernière partie du match, les visiteurs ont intensifié leur jeu et ont complètement renversé la situation :

70e minute : Entré en jeu, Nikolay Komlichenko réduit le score (2:1).

75e minute : Komlichenko signe un doublé et rétablit l'équilibre (2:2).

79e minute : Le but inscrit par Aleksey Miranchuk offre une victoire héroïque à l'équipe nationale de Russie (2:3).

Statistiques et détails du match Informations Score final Ouzbékistan — Russie 2:3 Lieu Tachkent, stade Pakhtakor Buteurs Viktor Melyokhin (4e, c.s.c.), Behruz Karimov (46e) — Nikolay Komlichenko (70e, 75e), Aleksey Miranchuk (79e) Avertissements Akmal Mozgovoy (16e), Ilya Vakhaniya (19e), Sherzod Esanov (65e)

Compositions d'équipe

Ouzbékistan : Vladimir Nazarov, Behruz Karimov (Giyosjon Rizaqulov, 89e), Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiyev (Diyor Kholmatov, 62e), Eldor Shomurodov (Husayn Norchayev, 80e), Dostonbek Khamdamov (Ruslanbek Jiyanov, 62e), Abbosbek Fayzullayev (Aziz Amonov, 80e), Sherzod Esanov (Umarali Rakhmonaliyev, 89e), Makhmud Makhamadjonov (Dilshodbek Murtazayev, 80e), Jahongir Orozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

Russie : Matvey Safonov, Danil Krugovoy (Mingiyan Beveyev, 90+1e), Lechi Sadulayev (Aleksey Miranchuk, 66e), Konstantin Tyukavin (Nikolay Komlichenko, 66e), Viktor Melyokhin, Yaroslav Gladishev (Kirill Glebov, 66e), Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46e), Ivan Oblyakov (Aleksey Mironov, 66e), Ilya Vakhaniya (Andrey Langovich, 76e), Matvey Kislyak (Danil Glebov, 76e), Aleksey Batrakov (Danil Prutsev, 90+1e).

Ainsi, après avoir mené de deux buts, nos représentants ont laissé échapper la victoire à cause d'erreurs en fin de match.

Selon vous, pourquoi nos représentants n'ont-ils pas pu maintenir leur avance en seconde période ? Laissez votre avis dans les commentaires !