Prison et lourde amende : combien a coûté à Usman Nurmagomedov la bagarre avec Merab Dvalishvili ?
Le développement des événements qui a secoué le monde du MMA. Le célèbre combattant Usman Nurmagomedov a été sévèrement sanctionné à Abou Dabi en raison d'une bagarre générale avec la star de l'UFC Merab Dvalishvili . Selon les informations officielles, le tribunal a rendu un verdict prononçant six mois de prison et 81 000 dollars d'amende.
Détails de la bagarre et décision de justice
Rappelons qu'il y a quelque temps, un différend a éclaté dans un hôtel d'Abou Dabi entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili, dégénérant en une bagarre générale. Les vidéos filmées sur place montrent les combattants et leur entourage s'en prendre les uns aux autres, illustrant une situation extrêmement tendue. À l'issue de l'enquête menée par les forces de l'ordre et de la procédure judiciaire, Usman Nurmagomedov, reconnu coupable, a fait l'objet de cette mesure stricte.
Amendes des parties et intervention de la RAF
Selon le verdict, Nurmagomedov n'est pas le seul à avoir été sanctionné. Les participants à la bagarre, Merab Dvalishvili et son ami ont également reçu chacun une amende de 13 000 dollars . Cependant, l'organisation américaine de combat RAF (Rumble Association Federation) a annoncé qu'elle prendrait en charge ces frais financiers. Cette situation a suscité de nombreux débats au sein de la communauté MMA.
Participants à l'incident
Mesures prises et amendes
Usman Nurmagomedov
Six mois de prison, 81 000 $ d'amende
Merab Dvalishvili
13 000 $ d'amende (payé par : RAF)
Ami de Dvalishvili
13 000 $ d'amende (payé par : RAF)
Cet incident aura sans aucun doute un impact sérieux sur la réputation et la carrière des combattants. En particulier, pour Usman Nurmagomedov, une peine de six mois de prison signifie une longue pause dans sa carrière sportive.
Selon vous, est-il juste que les combattants de MMA répondent devant la loi pour de tels comportements en dehors de l'octogone ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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