Prison et lourde amende : combien a coûté à Usman Nurmagomedov la bagarre avec Merab Dvalishvili ?

Le développement des événements qui a secoué le monde du MMA. Le célèbre combattant Usman Nurmagomedov a été sévèrement sanctionné à Abou Dabi en raison d'une bagarre générale avec la star de l'UFC Merab Dvalishvili . Selon les informations officielles, le tribunal a rendu un verdict prononçant six mois de prison et 81 000 dollars d'amende.

Détails de la bagarre et décision de justice

Rappelons qu'il y a quelque temps, un différend a éclaté dans un hôtel d'Abou Dabi entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili, dégénérant en une bagarre générale. Les vidéos filmées sur place montrent les combattants et leur entourage s'en prendre les uns aux autres, illustrant une situation extrêmement tendue. À l'issue de l'enquête menée par les forces de l'ordre et de la procédure judiciaire, Usman Nurmagomedov, reconnu coupable, a fait l'objet de cette mesure stricte.