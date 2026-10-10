30 000 bouteilles de vin d'une valeur de 5 millions d'euros volées en Italie

Trente mille bouteilles de vin, d'une valeur totale de 5 millions d'euros, ont été dérobées dans l'entrepôt d'un domaine viticole situé dans la région de Toscane, en Italie. En raison de l'ampleur de l'événement et de la valeur des produits volés, ce crime est considéré comme l'un des plus importants vols de vin de l'histoire italienne, selon le Financial Times.

Il est précisé que l'incident a eu lieu dans la nuit du 4 octobre, dans l'entrepôt de l'un des plus anciens domaines viticoles d'Italie : Marchesi Antinori Sept hommes masqués ont désactivé le système d'alarme et ont chargé des caisses contenant des vins prestigieux tels que Tignanello, Solaia et Guado al Tasso dans deux grands camions avant de prendre la fuite.

Fait notable, le vol a été commis alors que l'entreprise se préparait à expédier une importante cargaison de ses vins les plus chers à des clients étrangers. Selon le journal, une seule bouteille de ces vins se vend entre 150 et 500 euros au détail, ce qui explique la valeur totale très élevée du butin.

Le crime a été filmé par les caméras de surveillance. La police mène actuellement une enquête, mais à ce jour, l'identité des suspects n'a pas été établie et aucune arrestation n'a eu lieu.

Renzo Cotarella, directeur général de Marchesi Antinori, a exprimé l'espoir de retrouver les vins volés. Il a souligné qu'une cargaison d'une telle ampleur ne peut pas disparaître sans laisser de traces et qu'il ne sera pas facile de vendre des produits aussi précieux sur le marché mondial sans attirer l'attention.

« Nous espérons toujours retrouver les vins. Deux camions ne peuvent pas simplement disparaître sans laisser de traces. Ces vins sont très précieux. Je ne peux pas imaginer comment il est possible de vendre une telle quantité de produits dans le monde entier sans attirer l'attention », a déclaré Renzo Cotarella.

Selon les représentants de l'entreprise, cet incident est l'un des plus grands vols de vin de l'histoire italienne. Le Financial Times note qu'au vu du nombre de bouteilles et de la valeur totale, il pourrait s'agir de l'un des plus importants vols de vin au monde.

Des vols de vin ont déjà eu lieu en Italie. Cependant, les auteurs de ces crimes ciblaient généralement des restaurants étoilés Michelin ou des caves privées. Mais depuis l'été 2026, l'attention des criminels s'est également portée sur les domaines viticoles.

Par exemple, 3 000 bouteilles de vin Alta Langa ont été volées dans l'entrepôt du domaine Banfi di Montalcino, dans la région du Piémont. Les représentants de l'entreprise ont souligné que les voleurs n'avaient pas choisi les produits au hasard, mais qu'ils avaient sélectionné les bouteilles avec précision, sachant exactement ce qu'ils faisaient.

De plus, en septembre, quatre voleurs ont attaqué le domaine Conterno Fantino et ont emporté 3 000 bouteilles de Barolo. Ces récents événements montrent que les entrepôts des producteurs de vins prestigieux en Italie deviennent des cibles privilégiées.