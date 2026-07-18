L'apparence unique de ce chien a stupéfié Internet

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L'apparence unique de ce chien a stupéfié Internet

Tilli, un chien né avec le syndrome de la colonne vertébrale courte, gagne le cœur de millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Son apparence rappelle celle de « Jimoti », un raton laveur qui a fait sensation sur Internet ces derniers jours. C'est ce qu'ont rapporté des médias étrangers.

Il est précisé que Tilli est un épagneul tibétain de 7 ans, adopté en 2019 par sa propriétaire actuelle, Anna Marie Giannini. Née avec une malformation congénitale, personne ne voulait d'elle et son euthanasie était même envisagée.

Anna Marie raconte qu'on lui avait dit qu'un des chiots était né avec une malformation et qu'il était difficile de lui trouver un foyer. Si personne ne l'adoptait, il était fort probable qu'elle soit euthanasiée. Cependant, Anna souligne qu'elle s'était déjà attachée à Tilli avant même d'entendre cela et qu'elle avait décidé de l'adopter.

Aujourd'hui, le quotidien de Tilli est régulièrement partagé sur TikTok, Instagram et Facebook. Les vidéos montrant la chienne jouer avec d'autres chiots, passer du temps avec sa propriétaire ou chercher une position confortable pour se reposer attirent l'attention de millions de spectateurs.

Selon Anna Marie, bien que Tilli soit née avec ce syndrome, son organisme s'est adapté à cette condition, tout comme celui des humains vivant avec une pathologie similaire. C'est pourquoi elle mène une vie active et se sent bien.

L'intérêt pour Tilli a encore augmenté grâce à Jimoti, le raton laveur à la colonne courte devenu célèbre sur Internet. Ses vidéos, où l'on voit ses mouvements adorables, se propagent rapidement sur les réseaux sociaux.

Anna Marie avoue qu'en voyant les vidéos de Jimoti, elle a mieux compris pourquoi les gens sont si surpris et attachés à Tilli lorsqu'ils la voient pour la première fois.

Les experts notent que la durée de vie de Jimoti, trouvé à Seattle, pourrait être courte. Cependant, Tilli n'a jusqu'à présent présenté aucun problème de santé grave lié au syndrome de la colonne vertébrale courte.

Sa propriétaire souligne que la maladie de la chienne ne lui a laissé aucune séquelle grave et les vétérinaires s'attendent à ce que Tilli vive une vie longue et saine.

Brian Collins, expert au Collège de médecine vétérinaire de Cornell, indique que le syndrome de la colonne vertébrale courte est une affection congénitale très rare chez les animaux. Cette mutation peut, dans certains cas, provoquer une compression des organes internes ou des problèmes articulaires.

De plus, l'expert estime qu'il est fort probable que cette même mutation rende l'escalade des arbres et la fuite face aux prédateurs beaucoup plus difficiles pour Jimoti. Malgré cela, les scientifiques gardent espoir quant à sa survie et à sa santé.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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