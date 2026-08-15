Les États-Unis annoncent une stratégie de « double frappe » contre l’Iran

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Les États-Unis annoncent une stratégie de « double frappe » contre l’Iran

La confrontation géopolitique entre les États-Unis et l’Iran est entrée dans une phase encore plus tendue et dangereuse. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a officiellement annoncé l’adoption d’un nouveau train de sanctions sévères, sans précédent dans l’histoire de l’isolement économique mondial de Téhéran.

Selon Bessent, Washington promeut une stratégie de « double frappe » visant à interrompre complètement les relations commerciales extérieures de l’Iran et à étouffer ses canaux d’exportation et d’importation. Ces mesures seront menées parallèlement au maintien du blocus maritime des ports iraniens.

Menace de « sanctions secondaires » contre la Chine et les acheteurs de pétrole

L’aspect le plus dangereux des nouvelles restrictions vise les pays et entreprises tiers qui continuent d’acheter du pétrole iranien.

  • Le facteur chinois : Des sanctions secondaires pourraient être imposées aux entreprises chinoises, principaux acheteurs du pétrole iranien. Cela devrait faire entrer la guerre commerciale entre Washington et Pékin dans une nouvelle phase et provoquer de fortes turbulences sur le marché énergétique mondial ;

  • L’efficacité de 2 200 sanctions : Selon Bloomberg, bien que les États-Unis aient imposé près de 2 200 restrictions à Téhéran depuis 2018, cela n’a pas contraint l’Iran à renoncer à son programme nucléaire ni à céder le contrôle du détroit d’Ormuz.

Le plan de riposte de Téhéran : « Prolonger le conflit jusqu’à la fin du mandat de Trump »

Le conseiller du commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) Mohammad Reza Naqdi a dévoilé le plan de défense à long terme de Téhéran :

« Pour garantir sa sécurité nationale, Téhéran envisage sérieusement de Donald Trumpprolonger ce conflit jusqu’à la fin du mandat présidentiel de ».

Bien que les parties soient parvenues à un cessez-le-feu en juin, les négociations de paix sont dans une impasse totale. Alors que Washington exige la libre circulation des navires à Ormuz, l’Iran pose les trois conditions suivantes en échange de la levée du blocus :

  1. L’annulation complète de toutes les sanctions internationales ;

  2. Le retrait des forces militaires américaines de la région ;

  3. L’indemnisation intégrale des énormes dommages causés par la guerre.

270 milliards de dollars de pertes et 90 % d’inflation

Les opérations militaires et le blocus ont porté un coup sans précédent à l’économie iranienne :

  • Crise industrielle : Selon les estimations officielles, les dégâts dépassent 270 milliards de dollars . Les frappes américaines et israéliennes ont entraîné l’arrêt de grandes aciéries et de complexes pétrochimiques ;

  • Choc social : Selon le Financial Times , près de 2 millions de citoyens ont perdu leur emploi et le taux d’inflation annuel dans le pays s’est approché de 90 % .

Détroit d’Ormuz fermé : les exportations de pétrole chutent de 40 %

Le détroit stratégique d’Ormuz, par lequel transite un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, reste bloqué.

En conséquence, les exportations de pétrole et de condensats des pays du golfe Persique sont tombées à 10,7 millions de barils par jour . Ce niveau est inférieur d’environ 40 % à celui d’avant le conflit, ce qui accroît le risque de pénurie de carburant sur les marchés mondiaux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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