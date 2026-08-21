Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !

En Asie centrale un chat sauvage présent mais rarement observé par les humains a été photographié en Iran. Son image a suscité un vif intérêt parmi les passionnés de nature.

Le chat sauvage d’Asie centrale est considéré comme l’un des prédateurs rares vivant dans les milieux naturels de la région. Comme il se déplace principalement dans des endroits peu fréquentés par les humains, il est difficile de l’observer dans la nature. Sa présence a également été signalée en Ouzbékistan et au Turkménistan.

La présence de ce chat sauvage devant une caméra en Iran a permis d’observer sa vie dans son environnement naturel. De telles images peuvent aussi aider les spécialistes à étudier l’aire de répartition et les conditions de vie de l’espèce.

La capture par une caméra d’un chat sauvage vivant loin du regard des humains constitue l’un des moments rares de la nature.

Dans certaines régions d’Asie centrale, des espèces sauvages vivent encore dans des endroits peu touchés par l’intervention humaine.