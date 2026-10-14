L'Allemagne renvoie des milliers de Syriens dans leur pays : les expulsions ont commencé

Le gouvernement allemand a lancé le processus de révocation du statut de réfugié de milliers de ressortissants syriens résidant dans le pays et de leur expulsion forcée vers leur patrie. Selon le prestigieux Bild journal allemand, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a envoyé en septembre des notifications officielles à des milliers de Syriens, les informant que leur statut était officiellement révoqué et qu'il n'y avait aucun obstacle à leur expulsion.

Berlin justifie cette décision par le changement radical de la situation politique et militaire en Syrie, affirmant qu'il est désormais sûr pour les citoyens d'y retourner.

Qui sera expulsé en priorité ?

Le BAMF a défini les catégories de personnes dont le statut de réfugié est révoqué :

Contrevenants et voyageurs : Les lettres d'avertissement ont été envoyées en priorité aux Syriens ayant eu affaire à la police, ayant commis des délits ou des infractions, ou ayant quitté temporairement l'Allemagne avant d'y revenir ;

Formulation juridique officielle : Les lettres indiquent que « le statut de réfugié accordé est révoqué », qu'« aucune protection subsidiaire n'est accordée » et qu'« il n'existe aucun obstacle légal à l'expulsion » ;

Fin du droit à la protection : Les personnes dont le statut a été révoqué perdent désormais leur droit de séjour légal en Allemagne et l'accès aux prestations sociales.

L'argument principal de l'Allemagne : « La guerre en Syrie est terminée »

L'Office fédéral des migrations justifie cette décision par la nouvelle réalité géopolitique en Syrie :

Le régime d'Assad est tombé : Après la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024, la guerre civile a officiellement pris fin, et le gouvernement de transition au pouvoir contrôle la majeure partie du pays et est reconnu internationalement ;

Plus de 1,5 million de personnes sont rentrées : Selon le HCR, plus de 1,5 million de Syriens sont déjà retournés volontairement chez eux après la chute du régime ;

Pas d'alternative au pouvoir : Bien que divers groupes militants posent encore certains risques dans la région, il est noté qu'ils ne constituent pas une menace sérieuse pour la structure étatique actuelle.

Le plan du chancelier Merz et 6 milliards d'euros d'économies

Le retour des réfugiés syriens dans leur pays est devenu un objectif politique prioritaire pour la nouvelle direction allemande :

Objectif de retour de 80 % des réfugiés : L'Allemagne compte actuellement un total de 915 000 Syriens résidents, dont plus de 415 000 vivent directement des aides sociales du budget de l'État ;

Politique migratoire : Au printemps, le chancelier Friedrich Merz avait fixé l'objectif de renvoyer progressivement au moins 80 % des réfugiés syriens dans leur pays ;

Énorme bénéfice budgétaire : Selon les estimations de l'Association des contribuables allemands, si ce processus d'expulsion est mené à bien, les caisses de l'État pourraient économiser environ 6 milliards d'euros par an.

Cette initiative de grande envergure est considérée comme l'une des mesures politiques les plus importantes et décisives pour mettre fin à la crise migratoire en Allemagne et dans toute l'Europe.