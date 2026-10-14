Travailler 3 jours et se reposer 4 jours : le chancelier allemand propose un nouveau rythme de travail

Le chancelier allemand Friedrich Merz afin d'accroître la flexibilité du système de travail et de créer de nouvelles opportunités pour les employés, a exprimé son soutien au modèle de travailler 3 jours de 12 heures et se reposer les 4 jours restants Il a annoncé qu'il était favorable à l'adoption rapide d'un nouveau projet de loi visant à fixer la limite maximale du temps de travail sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne.

DW Selon les informations rapportées par le média, Merz a pris la parole le 13 octobre à Berlin lors de la conférence « Journée des employeurs » organisée par la Confédération des associations d'employeurs allemands (BDA), soulignant la nécessité d'adapter les relations de travail aux exigences de l'époque.

« Travailler 3 jours de 12 heures consécutives signifie plus de temps pour la famille »

Dans son discours, le chancelier a attiré l'attention sur l'expérience internationale et a appelé à revoir les visions obsolètes des longues heures de travail :

Expérience des entreprises internationales : « Il existe des entreprises internationales où l'on travaille 12 heures d'affilée. Vous travaillez ainsi trois fois par semaine, et ensuite, c'est suffisant, les jours restants sont consacrés au repos », a déclaré le dirigeant allemand ;

Pas de l'exploitation, mais du confort : Merz a noté qu'il est erroné de qualifier automatiquement de travail au-delà de 8 heures par jour d'exploitation, soulignant qu'un tel calendrier flexible permet aux employés de mieux organiser leur temps et de passer plus de moments en famille ;

Passer des limites quotidiennes aux limites hebdomadaires : Selon le projet de loi en préparation, la limite quotidienne des heures de travail sera supprimée au profit d'une limite maximale hebdomadaire. Cela permettra à chaque entreprise et employé d'établir un emploi du temps individuel adapté.

Liberté contractuelle et système de licenciement des cadres

Le chancelier a également pris l'initiative d'alléger d'autres contraintes bureaucratiques du droit du travail, au-delà du simple temps de travail :

Contrats à durée déterminée : Il est proposé d'accorder aux employeurs plus de droits et de liberté dans la conclusion de contrats de travail à durée déterminée avec les employés ;

Question des cadres supérieurs : Il est prévu de simplifier considérablement le processus et la procédure de licenciement des cadres dirigeants (managers).

Des réformes sous la responsabilité du nouveau ministre

Cette importante législation du travail et la réforme des retraites attendue de l'Allemagne seront finalisées par la nouvelle direction nommée :

Nouveau ministre nommé : Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a officiellement nommé le 13 octobre Alexander Schweitzer , ancien chef du gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat, au poste de ministre du Travail et des Affaires sociales ;

Démission du précédent ministre : L'ancienne ministre Bärbel Bas, ayant annoncé qu'elle ne pouvait plus remplir ses fonctions en raison de situations personnelles difficiles, avait quitté son poste de ministre et de coprésidente du Parti social-démocrate le 12 octobre.

Si ce projet de loi est approuvé par le parlement, l'Allemagne devrait devenir l'un des pays de l'Union européenne offrant la semaine de travail la plus flexible et la plus libre.