Explosions dans le détroit d'Ormuz : Deux pétroliers heurtent des mines marines

·11·Monde
Explosions dans le détroit d'Ormuz : Deux pétroliers heurtent des mines marines

Un incident extrêmement dangereux et grave s'est produit dans le détroit stratégique d'Ormuz, artère vitale du commerce pétrolier mondial et du transit maritime international. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a officiellement annoncé que deux grands pétroliers ont heurté des mines marines et ont explosé.

Selon les informations fournies par l'agence de presse officielle iranienne IRNA , la puissante explosion a provoqué un grave incendie sur l'un des navires de surface, un immense superpétrolier.

« Itinéraire non autorisé et soutien des États-Unis » : Comment les navires sont-ils entrés dans la zone dangereuse ?

Dans une déclaration publiée par la partie iranienne, une série d'accusations retentissantes concernant le mouvement et les conditions de transit de ces navires a été avancée :

  • Tentative d'échapper aux radars : Selon le CGRI, les deux pétroliers ont délibérément éteint leurs transpondeurs du Système d'identification automatique (AIS), qui transmettent les coordonnées précises du navire par satellite et signaux radio ;

  • « Passage clandestin avec le soutien américain » : Les pétroliers ont tenté de traverser le détroit discrètement sous la protection et avec le soutien des forces militaires américaines, empruntant un « itinéraire illégal non autorisé » ;

  • Collision avec des mines et arrêt du mouvement : La tentative de contourner les règles s'est soldée par un désastre. Après les puissantes explosions, les navires ont été contraints de s'arrêter complètement, et des flammes se sont déclarées sur l'un des superpétroliers.

Les victimes et les noms des pétroliers restent secrets pour l'instant

Dans la déclaration de l'autorité militaire iranienne, les noms des navires ayant explosé et pris feu, leur pays d'origine ou le pavillon sous lequel ils naviguaient n'ont pas encore été révélés :

  • Pertes humaines : Aucune information officielle n'a été fournie concernant d'éventuels blessés ou morts parmi l'équipage des navires ;

  • Prix du pétrole et sécurité : Ces explosions menacent encore plus gravement la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième de l'approvisionnement pétrolier mondial quotidien, et pourraient entraîner une flambée des prix du carburant sur les marchés internationaux.

Détroit d'OrmuzCorps des gardiens de la révolution islamiquePétroliersIRNAIran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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