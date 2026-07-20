Un raton laveur à l'apparence inhabituelle devient une star d'Internet aux États-Unis

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Un raton laveur à l'apparence inhabituelle devient une star d'Internet aux États-Unis

Jimoti, un raton laveur vivant à Seattle, aux États-Unis, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en raison de son apparence inhabituelle. Grâce à une mutation génétique rare, il ressemble à une boule ronde et duveteuse, ce qui attire l'attention des internautes.

Les expertssupposent que l'état de Jimoti pourrait être lié au syndrome de la colonne vertébrale courte, généralement observé chez les chiens. Cependant, cela ne l'empêche pas de mener une vie active. Le raton laveur court vite, grimpe facilement aux arbres et est très agile pour trouver de la nourriture, tout comme ses congénères.

Grâce à son apparence unique et à ses mouvements agiles, Jimoti est rapidement devenu une véritable star d'Internet auprès des habitants et des utilisateurs des réseaux sociaux. Ses photos et vidéos continuent de cumuler des milliers de vues et de commentaires positifs.

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